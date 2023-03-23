Edirne sınırında 5'i FETÖ, 1'i PKK mensubu 20 kişi yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 20 kişinin Edirne sınırında yakalandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2023 10:11, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 10:11
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "FETÖ ve PKK bir arada. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.