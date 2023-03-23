Hatay'a 6 bin 100 tır yardım malzemesi geldi

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'a çeşitli kentlerden yardımlar gelmeye devam ediyor.

Yardım tırlarının ulaştığı depolama merkezine indirilen malzemeler, AFAD koordinasyonunda çadır ve konteyner kentler ile aşevleri ve hanelere dağıtılıyor.

Kentte lojistikten sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yüzyılın afetinin yaşandığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının hızlıca karşılanmaya başlandığını anlatan Memiş, Hatay'ın normal hayata dönebilmesi için canla başla mücadele verildiğini belirtti.

Memiş, barınma ve gıda taleplerine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlatarak, "Gelen yardımları bütün depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Koordinatör vali olarak görevim, kente gelen bütün yardımların Hatay'da yaşayan yaklaşık 2 milyon nüfusa eşit, adaletli, hızlı ve etkin şekilde dağıtımını yapmak." dedi.

- "Günlük ortalama 50 tır malzemesi geliyor"

Hatay'a çok sayıda kentten yardımların gelmeye devam ettiğini aktaran Memiş, depolama merkezlerindeki stoklarda eksik bulunmadığına dikkati çekti.

Memiş, yardım malzemelerinin koordineli şekilde dağıtıldığını ifade ederek, "Şu ana kadar 6 binin üzerinde tır geldi. 6 bin 100 tıra ulaştık. Günlük ortalama 50 tır yardım malzemesi geliyor. Hatay'ın 15 ilçesi, yaklaşık 590 mahallesi var. Biz Antakya ve Defne'ye yoğunlaşmış durumdayız ama aynı zamanda bütün ilin koordinasyonundan da sorumluyuz." diye konuştu.

Depremzedelerin, ihtiyaçlarını mahalle muhtarları aracılığıyla iletebildiğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Dağıtımlarla ilgili her gün bütün mahalle muhtarlarıyla telefon irtibatımız oluyor. Arıyoruz, neye ihtiyaçları varsa bize bildiriyorlar. İhtiyaçları 22 depomuzdan gecikmeksizin, gerekirse 24 saat çalışarak afetzedelere gönderiyoruz. Mahalle mahalle, hane hane insanlarımıza ulaşıyoruz. Unvanlarımızı bıraktık, onların emrindeyiz. Koordinasyonumuzu yaparak onların ihtiyaçlarını gidermekten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Tek isteğimiz, onların rahata ulaşması, yaşadıkları korkuyu ve travmayı bir an evvel atlayarak normal hayata dönmesi."

Memiş, kentteki çadır ve konteyner kentler ile aşevlerine de malzeme desteğini aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.