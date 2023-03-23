'Atatürk Havalimanına cami yapılıyor' iddiası yalan çıktı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele merkezi "Atatürk Havalimanı Pistine Cami Yapılıyor" İddiasının doğru olmadığını belirtti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 21 ve 22 Mart tarihlerinde basın yayın organlarında çıkan doğru olmayan haberlere yönelik açıklamalarına devam ediyor.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Atatürk Havalimanı pistine cami yapılıyor iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.
Yapılan açıklamada "İddiaya konu görüntülerdeki yapı cami değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapılacak külliye konseptindeki alanın girişini göstermektedir. Kuzey ve güney yerleşkede atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçimi yeniden canlandırılacaktır " denildi.
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