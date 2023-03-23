Ağrı'da devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
Ağrı'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2023 13:44, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 13:59
T.K. idaresindeki 04 AAR 256 plakalı ambulans, Patnos-Ağrı kara yolunun Ceylanlı köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanı sıra yaralanan sağlık personelleri S.P. ile S.A, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.