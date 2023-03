İstanbul'da et fiyatlarında 3 farklı tarife

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu ve İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) ortak çalışmaya giderek Ramazan ayında et fiyatlarını sabitleme kararı almıştı. Bugünden itibaren PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 190 TL, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 210 TL'den satışa çıktı. Kıymanın 119 TL, kuşbaşının ise 129 TL'den satıldığı Et ve Süt Kurumu'na gelenler ise yeni mağaza talebinde bulundu. Kasaplar ve PERDER üyesi olmayan marketlerde ise kıyma 320, kuşbaşı ise 350 liraya satılıyor.



KIYMALIK VE KUŞBAŞILIK ETİN FİYATI SABİTLENDİ

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, fiyat sabitleme uygulamasıyla ilgili detayları paylaştı. Güzeldere, "Son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında hızlı bir yukarı doğru hareketle fiyat artışı oldu. Ocak ayında 126 lira olan dana karkas fiyatı bugün baktığımız zaman neredeyse 220 liralar civarına denk gelmiş vaziyette. Yüzde 100'lük bir artış var. Fiyat hareketliliği bizi de çözüm üretmeye itti. Et ve Süt Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Ramazan ayının başlaması münasebetiyle de en azından vatandaşımıza bir fayda sağlamak amacıyla Et ve Süt Kurumu üzerinden et tedariki yapıp biz de kıymalık etin fiyatını 190 TL'den, kuşbaşılık etin fiyatını da 210 TL'den sabitledik. Kasap tezgahı olan, kampanyaya dahil olan üyelerimizde bu fiyatlardan bugün satışa başladık" dedi.

KIRMIZI ETİN 3'TE 1'İNİ İSTANBUL TÜKETİYOR; ARZI RAHATLATIYORUZ

Güzeldere, "Türkiye'de kırmızı etin yaklaşık 3'te 1'ini İstanbul tüketiyor. İstanbul'a eti biz Anadolu'dan tedarik ediyoruz. Anadolu'dan buraya doğru arzı rahatlatmak için, İstanbul'a et geldiğinde lojistik ve diğer girdileriyle beraber tüketicimize daha yüksek fiyatlardan ulaşıyordu. Buradaki amaç Anadolu'daki arzla etin yükselişini, ateşini düşürmeye gayret gösteriliyor. Son zamanlardaki spekülatif artışlar maliyetle izah edilemiyor. Depremdeki bölgeler bizim hayvan popülasyonumuzun çok azını oluşturuyor. Yüzde 1'lerle bile ifade edilmiyor. Depremin ilk haftası 30-40 lira üzerine geldi, son 1 haftada da yaklaşık 30 lira daha geldi. Bunlar maliyetle açıklanamıyor. Ciddi spekülasyon var" diye konuştu.

STOK YAPMAYA GEREK YOK

Güzeldere, "Ette bir karlılığımız söz konusu değil. Bu dönemlerde biz kar zarar yapamayız. Toptan, ticari olarak faaliyet gösteren işletmelere et verilmeyecek. Amacımız hanenin tenceresine ulaşması. Tamamen tüketicimize sunacağız. Bir sınırlama şu anda gözükmüyor. Amacımız yaygın ve geniş bir şekilde vatandaşımıza ulaşmak. 1-2 kilo alan alabiliyor şu anda. Vatandaşımıza da şunu söylüyoruz, stok yapmayın, gerek yok. Arz talep dengesini bozmadan, ihtiyacımız kadar alalım. Stok yaparsak diğerlerinin hakkına gireceğiz" dedi.

SABİTLENMESİ İYİ OLDU, İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER

Fiyat sabitleme uygulamasının başladığı ilk gün markete gelen müşteriler de fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Saadet Durmuş da, "Bence fiyatların bu hali güzel. Zaten birçok insan et alamıyordu, sıkıntı yaşıyorlardı. Sabitlenmesi iyi olmuş, inşallah hep böyle devam eder. Şu an fiyatlardan memnunuz. Çok fazla alım olmuyordu, alırsak bile 100 liralık, yarım kilo hatta daha az almaya çalışıyorduk, bir iki yemeklik gibi. Şu an bu şekilde devam ederse en azından insanların da alım gücünün artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Markete alışveriş için genel Yusuf Özdoğan, "Eğer bu fiyatlarda kalırsa, sabitlemeyi iyi buldum. Eskiden alamıyorduk ama şimdi belki biraz bir şeyler alırız. 260, 270 liraları gördüm. Bugün hayret ettim 210 lirayı görünce. Bu fiyatlar düşmez ama kalsa iyi olur. Ama sanmıyorum, inşallah kalır diyelim" diye konuştu.

İSTANBUL'UN BAŞKA BÖLGELERİNE DE ET VE SÜT KURUMU TALEBİ

Et ve Süt Kurumu'na gelen Yüksel Özcan da, "Ben kıyma almaya geldim, kıyma yok diyorlar. 1 buçuk saat yol geldim, ortada bir şey yok. Mağdur oldum. Beklemem de 3 saati buldu, kıyma yok" dedi. Ramazan Şahin ise, "Avrupa yakasında bu kurumdan bir tane var. Geliyorsun, gidiyorsun yok. Diğer yerlerde 300 lira burada 100 lira. Onun için de yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Arzu Günaydın da, "İstanbul'un başka bölgelerinde de böyle yerlerin açılmasını istiyorum. 8 buçukta geldiğim de oluyor bugün geç geldim, yarım saat bekledim. Normalde 2 saat bekliyoruz. Fiyatlar çok makul. Kasapların fiyatlarına göre gerçekten yarı yarıya. Ben bugün kızımla geldim, 2 tane aldım. Bu fiyata kasapta 1 kilo alabilirim, burada 2 kilo alıyorum. Keşke bütün marketlerde bu fiyatlarda olsa biz de evimize et götürüp yemek yapsak" ifadelerini kullandı.

İNSANIN EN AZ 100 LİRA KARI VAR

Salih Demir de, "1 saat bekledim, kıyma kalmıştı, kıyma aldım. Başka bir şey yok. Kuşbaşılık et kalmadı, o sabahları daha erken bitiyor çok kalabalık olduğu için. Fiyatlar uygun olmasa bu kadar insan burada gelip beklemez, ben bu yaşta kuyruğa girmem. İnsanın en az 100 lira karı var" dedi. Metin Sarı da, "Fiyatlar uygun, herhangi bir sıkıntı yok. Kasaplarla yarı yarıya fark var. Bir 15-20 dakika bekledik, o kadar da olacak çünkü sadece bir bölgede satılıyor şu anda. Kıyma ve peynir aldım. Adam başı 1 kilo veriyorlar, ben oğlumla beraber aldım" diye konuştu.