Altılı Masa liderleri, depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret edecek

Ağbaba, Güzelbahçe Belediyesinin Malatya'da kurduğu konteyner kentte Altılı Masa'nın il başkanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Ağbaba, ramazan ayının depremin yaralarının sarılmasına vesile olmasını diledi.

Altılı Masa liderleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın yarın Malatya'yı ziyaret edeceğini, program kapsamında kentte depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutulacağını daha sonra ise iftar verileceğini aktaran Ağbaba, "Bu program hem Malatya açısından hem de ittifak açısından önemli bir program. Altı liderimiz ve iki cumhurbaşkanı yardımcımız ilk kez aynı programda bir arada olacak. O da Malatya'da olacak." dedi.

- "En çok binası yıkılan illerin başında geliyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın ciddi hasar aldığını vurgulayan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Aslında bakıldığı zaman ölü sayımız az evet ama yıkım oranına bakıldığı zaman en çok binası yıkılan illerin başında geliyoruz. Malatya merkezdeki bina stokunun yüzde 71'i ağır hasarlı ve yıkılmış durumda. Şehir merkezi yok olmuş durumda. Akçadağ ilçemizin Ören beldesi, bazı köylerimiz yok olmuş durumda. Doğanşehir ilçemiz yok olmuş durumda. Polat beldemiz, Erkenek, Kurucaova beldemiz yok. Maalesef Doğanşehir'in birçok köyü yerle bir olmuş durumda. Malatya sanki maalesef depremde az hasar görmüş izlenimi verilmekte. Maalesef bu devlette de böyle gözükmekte, devletin kurumlarında da böyle gözükmekte. Malatya'da esnaf kalmadı. Malatya'nın enkaz halinde olduğunu bütün kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Yarın da bu konuda genel başkanlarımız açıklama yapacak."