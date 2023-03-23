Ankara'da 450 bin depremzede ikamet ediyor

AK Parti'li Ünal, Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı tarafından cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterilmesi, Başkentteki depremzedeler ve kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABB Meclisi olarak Yavaş'a, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından gerekli çalışmaların yapılması için tam yetki verdiklerini ifade eden Ünal, Yavaş'ın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla beklentiyi karşılayamadığını öne sürdü.

Deprem bölgesinden Ankara'ya gelen depremzedelere Ankaralıların sahip çıktığını anlatan Ünal, "Bu konuda Ankaralıları tebrik ediyoruz. Ankara'da 450 bine yakın depremzede şu an ikamet ediyor. ABB Başkanlığı Araplar'da depremzedelere bir yurdu tahsis etmişti. Onu bile dolduramamış. Yani 4 bin kişilik yurt 1000-1500 kişilik bir yer tahsisatı olmuş. Biz 450 bin kişiden bahsediyoruz. ABB'den ziyade Ankara Valiliği, Ankaralılar ve sivil toplum kuruluşlarımız, depremzede kardeşlerimize sahip çıkmışlardır." diye konuştu.

- "Keçiören'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına yargı süreci nedeniyle başlanamadı"

Ünal, önceki yıllarda İYİ Parti ve CHP'li meclis üyelerinin geçersiz oy vermesine rağmen oy çokluğuyla kabul edilen Keçiören'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına devam eden yargı süreci nedeniyle başlanamadığını belirterek deprem tedbirleri kapsamında hazırladıkları kentsel dönüşüm çalışmalarının ABB tarafından engellendiğini ileri sürdü.

Yavaş'ın son aylarda yapılan ABB Meclisi'nin oturumlarına katılmadığını ifade eden Ünal, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi uzaktan yönetilecek bir büyükşehir veya meclis değildir." ifadesini kullandı.

Ankara'nın çözüm bekleyen pek çok sorunu bulunduğunu dile getiren Ünal, "Bunlar Ankara'nın önünde kambur gibi dururken genel siyasetle ilgilenmek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakışmadı." değerlendirmesini yaptı.

ABB Başkanlık makamının önemine dikkati çeken Ünal, deprem başta olmak üzere ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulan dönemde Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bazı Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapsamında aday adaylığı için istifa ettiğini hatırlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığı biliyorsunuz atanarak gelinen bir makamdır, seçilerek gelinen bir makam değildir. Burada istifa etme zorunluluğu yok ama etik olarak ABB Başkanı Yavaş istifa etmelidir. ABB başkanlık makamı gibi önemli bir makamı bırakmadan cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyım diyerek il il gezmek çok uygun bir hareket tarzı olmasa gerek. Yavaş'ın (cumhurbaşkanı yardımcısı adayı) sosyal medya hesabı açmış olması ABB ile çok fazla ilgilenmeyeceği anlamına gelir. Burada etik olan istifa etmesidir."