Bayilerde sıfır araç olmaması ikinci el otomobil pazarını hareketlendirdi

Bayilerde sıfır otomobillerin kısıtlı olması alıcıları ikinci el otomobile yönlendirdi. Araç almak isteyen vatandaşlar bayilerde araç bulamayınca ikinci el otomobil pazarı hareketlendi. Yoğun talep fiyatlara da yükseliş olarak yansıdı. Galericiler sattıkları aracı tekrar aynı fiyata satamadıklarını belirtti. Galericiler yerli otomobil TOGG'un seri üretime geçtiğinde piyasaları etkileyebileceğini ifade ediyor.

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik olduğunu söyleyen galerici Gökhan Ardeşen, ''İkinci el otomobillere talep yüksek. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Sattığımız aracı yerine koyma konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bayram öncesi ve bahar ayları öncesi de fiyatlar yükseliyor. Bayilerde sıfır araç bulunmuyor, ileriki tarihe teslimat tarihi veriliyor. Bu süreçte de fiyatlar yükseliyor. Talebin bayilerde karşılanamaması nedeniyle de ikinci el otomobil pazarında hareketlilik yaşıyoruz'' diye konuştu.

"TOGG'un seri üretime geçmesini heyecanla bekliyoruz"

Yerli otomobil TOGG'un geçtiğimiz günlerde fiyatı belli oldu ve ön siparişe açıldı. TOGG'un otomobil piyasasına etkisi ise henüz görülmedi. Galericiler kısa vadede bir etki beklenmediğini söyledi. Galerici Gökhan Ardeşen, ''Yerli otomobil TOGG'un seri üretime geçmesini heyecanla bekliyoruz. Seri üretime geçtiğinde otomobil piyasalarında fiyatlarında düşmesine etki edecektir. Şuan henüz ön sipariş döneminde ise kısa vadede otomobil fiyatlarına etki etmesini beklemiyoruz'' dedi.