Navigasyona bakarak ilerledi, apartman boşluğuna uçtu

Kaza Beykoz Çiftlik Mahallesi'nde 21 Mart Salı günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün navigasyona bakarak ilerlediği öne sürülen otomobil, virajı alamayınca yol ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken, yaşanan kazada yaralanan olmadı. Otomobilin apartman ile yol arasındaki boşluğa düştüğü anlar güvelik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde virajı alamayan sürücünün otomobiliyle apartmanın demirlerine çarptığı, kısa süreliğine duraksayan aracın daha sonra bina ile yol arasındaki boşluğuna düştü. Yolda olan vatandaşlar, düşen aracın içindekilere yardım ettiği görülüyor.