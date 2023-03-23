Ümit Özdağ'dan, cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan'ın imza sürecine ilişkin açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 100 bin imzayı toplayarak cumhurbaşkanı adayı olacağını düşündüklerini belirtti.

Özdağ, Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kuruluna giderek Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan'ın imza kampanyasına destek verenlere imzalı kitaplarını hediye etti.

Özdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bir tarafta HÜDA PAR'la işbirliği yapan Cumhur İttifakı, diğer tarafta HDP'yle işbirliği yapan Millet İttifakı'nın arasına sıkışıp kalmaması için mücadele verdiklerini" ifade etti.

Seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek için gerekli 100 bin imzanın 27 Mart saat 20.00'ye kadar toplanması gerektiğini anımsatan Özdağ, "Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'ın bu süreçten başarıyla çıkacağını, gereken imzayı toplayarak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

İmza sürecinde ulaşım sorunu yaşandığını savunan Özdağ, "Keçiören'den buraya insanların gelmesi, minimum her vatandaşın yirmi lira harcamasıyla gerçekleşiyor. Demokratik bir hakkın kullanılmasını paraya bağlayamazsınız. Şimdi Suriyeli, e-Devlet üzerinden ismini girip değiştirerek vatandaş oluyor ama e-Devlet üzerinden cumhurbaşkanlığı için imza veremiyorsunuz." dedi.

Seçim kurulları önünde imza toplama sürecine ilişkin kendisinin, Sinan Oğan'ın ve partililerin çalışmalara devam edeceğini söyleyen Özdağ, bugün ve yarın saat 20.00'ye kadar Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kuruluna gelerek Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için imza verenlere imzalı kitaplarını hediye edeceğini bildirdi.