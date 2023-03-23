Stockholm Belediyesinden 'Ramazanda Sigarayı Bırak' kampanyası

Stockholm Belediyesince başlatılan kampanya hakkında AA muhabirine açıklama yapan Stockholm Belediyesi Suç Önleme Ulusal Konseyi Koordinatörü Anette Peterson, birçok hastalığın nedeni olan sigara bağımlılığından kurtulmak için ramazanın fırsat olduğunu söyledi.

Sigaranın en büyük sağlık düşmanı olduğunu vurgulayan Peterson, "Ramazanda insan dini inancından dolayı doğal olarak uzun süre yemek yemiyor, tiryakiler de sigara içmiyor. Bunu fırsata çevirmenin tam zamanı. Zira gün boyunca uzun süre iradesine hakim olarak sigara içmeyen bir kişi, bu süreçte sigarayı da bırakabilir." diye konuştu.

Kalp damar hastalıkları, akciğer, solunum yetersizliği ve kanser gibi birçok hastalığın önüne geçmek isteyenlerin ramazanı değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Peterson, kampanyayı son 5 yıldır her ramazan yaptıklarını belirtti.

Anette Peterson, şunları kaydetti:

"Bu kampanyayı, Stockholm Belediyesinin yanı sıra Stockholm Camisi ve Müslüman derneklerle yürütüyoruz. Bu konuda cuma günlerinde camilerde bilgilendirme yapacağız. Hazırladığımız değişik dilde broşürlerde, insanların sigarayı bırakmak için ne yapacağı ve nereden yardım alacağı konusunda da bilgilendirme yapıyoruz. Umarım bu ramazanda da birçok kişinin sigarayı bıraktığına şahit oluruz."