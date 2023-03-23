Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1298 gündür devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut için eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Ramazan ayının ilk günü olmasına rağmen evladı için mücadele etmeye devam ettiğini belirten Uslu, "Oğlumun peşini bırakmayacağım. Mahmut oğlum, eğer beni görüyorsan bak ramazan ayında da buradayım, şekerim ve tansiyonum var ama senin için buraya geldim. Sen de eve dön." diye konuştu.

Oğlu Enes için evlat nöbetini sürdüren anne Çiğdem Adak ise ramazan ayında evlatlarına kavuşma temennisinde bulundu.

Evlatları için sonuna kadar eylemini sürdüreceğini anlatan Adak, "Biz annelerin sesini, yürek yangınımızı duyuyorsanız, ne olur bir yolunu bulun ve devletimize teslim olun. Sizler olmadan nefes almakta zorlanıyoruz, ne olur artık bizi duyun, gelin." dedi.

Anne Zeliha Yaşa da oğlu Abdurrahman'a hasret kaldığını, bir an önce evlatlarına kavuşmayı temenni ettiklerini dile getirdi.

Yaşa, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.