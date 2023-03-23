Altının kilogramı 1 milyon 226 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 200 bin lira, en yüksek 1 milyon 235 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1 milyon 226 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 565 milyon 860 bin 250,48 lira, işlem miktarı ise 3.779,02 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 727 milyon 366 bin 315,32 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: