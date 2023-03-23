YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!
YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!
Bitlo'dan 200 TL komisyon indirimi hediye
Bitlo'dan 200 TL komisyon indirimi hediye
Sponsorlu İçerik
'Bu felaket, 'Türkiye Yüzyılını' kararlılığımızı elimizden alamayacak'
'Bu felaket, 'Türkiye Yüzyılını' kararlılığımızı elimizden alamayacak'
Muharrem İnce için verilen imza sayısı 50 bin sınırına yaklaştı
Muharrem İnce için verilen imza sayısı 50 bin sınırına yaklaştı
Altının kilogramı 1 milyon 226 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 226 bin liraya yükseldi
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Ak Parti'den açıklama: Emekliye zam ne zaman Meclis'e gelecek?
Ak Parti'den açıklama: Emekliye zam ne zaman Meclis'e gelecek?
Türkiye'nin en kirli havaya sahip illeri belli oldu
Türkiye'nin en kirli havaya sahip illeri belli oldu
Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
Trafik cezaları siliniyor: İşte son başvuru tarihi
Trafik cezaları siliniyor: İşte son başvuru tarihi
'Atatürk Havalimanına cami yapılıyor' iddiası yalan çıktı
'Atatürk Havalimanına cami yapılıyor' iddiası yalan çıktı
Başörtülü depremzede öğrenciyi okula kaydetmeyen müdüre hapis istemi
Başörtülü depremzede öğrenciyi okula kaydetmeyen müdüre hapis istemi
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
2022'de işsizliğin en yüksek olduğu bölge
2022'de işsizliğin en yüksek olduğu bölge
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün
Sadece 7 ay sürdü: Erdoğan o ismi görevden aldı
Sadece 7 ay sürdü: Erdoğan o ismi görevden aldı
18 bin evin temeli atılıyor: Deprem konutları böyle olacak
18 bin evin temeli atılıyor: Deprem konutları böyle olacak
Emekli maaşından sonra ikramiyeye de zam gündemde
Emekli maaşından sonra ikramiyeye de zam gündemde
17 bakan ve Fuat Oktay milletvekili adayı olacak
17 bakan ve Fuat Oktay milletvekili adayı olacak
'Deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor' iddiasına Kandilli'den açıklama
'Deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor' iddiasına Kandilli'den açıklama
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Rahatsızlanan avukatın hastanede ölümüne soruşturma başlatıldı
Rahatsızlanan avukatın hastanede ölümüne soruşturma başlatıldı
Hasta indirilip ambulans haczedilmişti: Emniyet açıklama yaptı
Hasta indirilip ambulans haczedilmişti: Emniyet açıklama yaptı
İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İETT'ye 700 şoför alınacak
İETT'ye 700 şoför alınacak
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Bu felaket, 'Türkiye Yüzyılını' kararlılığımızı elimizden alamayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kahramanmaraşlı merkezli depremler) Bu felaket, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2023 17:47, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 18:07
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında kalıcı konutların temel atma törenini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yıkılan her binamızı yeniden yaparak şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kahramanmaraş'ta 7353 konut ile 620 köy evinin bugün temelini atıyoruz. Diğer illerle birlikte 18 bini buluyor. Zemin+3 ya da 4 katı geçmeyecek şekilde ihtiyaçları karşılayacak biçimde yapıyoruz. TOKİ, Emlak Konut'la 20 yılda 1 milyon 180 bin konutu ve 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesini yapmışsak, deprem, sel ve yangın afetlerinde ortaya çıkan hasarı nasıl kısa sürede telafi ettiysek bu depremin yaralarını da kısa sürede saracağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kahramanmaraş'ın sevgili edeleri. Hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim sizleri selamlıyorum. Başı rahmet, ortası marifet sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan'ı tebrik ediyorum.

Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Rabbim bu mübarek günlerde tutacağımız oruçları kabul eylesin. İnşallah Ramazan'a ulaştığımız gibi Kadir Gecesi ve Bayrama hep beraber erişiriz.

6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerimiz arasında bulunuyoruz. 2 büyük depremin yanında 20 bin artçı sarsıntılar bile felaketin büyüklüğünü göstermeye yeterlidir.

Gözden KaçmasınBakan Kurum: Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışacağızHaberi Görüntüle

"YILMADIK, ÇÖKMEDİK, TESLİM OLMADIK"

Kimi zaman tıpkı 56 Şubat depremleri gibi tabi felaketlerle sarsıldık, kimi zaman haçlı seferlerinden Moğol akınlarına, terör örgütlerinin ihanetlerine kadar doğrudan varlığımızı hedef alan saldırılara uğradık. Yılmadık, çökmedik, teslim olmadık. Tüm terör örgütlerinin başını ezerek sürdürdük. Sınırlara dayanan tacizlere harekatlarla cevap verdik.Burada işaret ettiği gibi inanç ve iradeyle şartların zorluğuna aldırmadan vatanımıza sahip çıktık. Deprem yıkıntılarının altında kaybettiğimiz canlar için döktüğümüz göz yaşlarını geleceğe sahip çıkmanın ahdine dönüştürüyoruz.

Yıkılan her binamızı yeniden yaparak şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Deprem felaketi karşısında da aynısını yapacağız. Onlara layık olmak için hep birlikte daha çok çalışacak, daha iyi mücadele edecek, daha büyük hedeflere ulaşacağız. 14 Mayıs'a da böyle hazırlanacağız.

"FELAKETLER TÜRKİYE YÜZYILI'NI GERÇEKLEŞTİRME KARARLILIĞINI ASLA ELİMİZDEN ALAMAYACAKTIR"

Dünyanın krizden krize sürüklendiği dönemde ancak bu şekilde ayakta kalabilir, hak ettiğimiz aydınlık geleceğe ulaşabiliriz. Deprem canımızı yakmış olabilir bu felaket mücadele azmimizi başarma irademizi Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme kararlılığını asla elimizden alamayacaktır. Siz birilerinin buralara gelip umutlarını söndürmeye çalışmasına, nifak tohumları ekmesine özellikle kesinlikle aldırmayın. Bu devlet deprem felaketinin yaralarını sarmaya da büyük güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmeye muktedirdir. Depremin 45'inci gününde arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamış, hasar tespitte sona gelmiş, enkaz kaldırmada önemli mesafe kat etmiş, kalıcı konutların inşasına başlamış durumdayız. Dünyada Türkiye'den başka böylesine büyük alanda bir felaket karşısında bu kadar kısa sürede toparlanıp inşa aşamasına gelecek başka ülke yoktur. Bizim farkımız devlet ve millet el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden gelme kabiliyetine sahip olmamızdır.

"2,5 MİLYON İNSANA HİZMET VERİYORUZ"

Van, Bingöl, Kütahya, Antalya, İzmir'de biz bunu yapmadık mı? Daha ne diyeyim. Nerede deprem, yangın varsa hepsinde de Kastamonu'ya varıncaya kadar afetlerin üstesinden biz geldik. Deprem bölgesinin her yeri gibi Maraş'ta da enkaz kaldırma, geçici barınma merkezleri ve kalıcı konutların inşasını eş zamanlı olarak yürütüyoruz. 525 bin çadır, 32 bin konteyner buldu. Mayıs ayına kadar inşallah 100 bin konteynere ulaşmış olacağız. 2,5 milyon insanımıza hizmet veriyoruz.

Gözden KaçmasınEn düşük emekli maaşı 7500 TL! Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyorHaberi Görüntüle

"HER TÜRLÜ ADIMI ATIYORUZ"

Esnaf ve sanatkarlarımız için binlerce dükkandan oluşan konteyner çarşılar tertip ediyoruz. Afşin'e yeni OSB kuruyoruz. Aynı şekilde çiftçi ve üreticilerin zararları için mazot, gübre, yem ve su ürünleri desteği için her türlü adımı atıyoruz. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkık, acil yıkılacak bina sayımız 56 binin üzerindedir. Felaketten sonraki ikinci haftada kalıcı konutların inşası için adımları atmaya başladık. 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evi, toplamda 650 bin konutu yapacağız. Zemin etüdü başta olmak üzere hemen ihaleleri yapıp sözleşmeleri imzaladık, inşaat aşamasına geçtik. Bugüne kadar 40 bin 104 konutun ve 6232 köy evinin inşasına ilişkin ihale yaptık. Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu, 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık. Bu rakamlar halen süren tespit çalışmalarının sonuçlarına göre artabilecektir.

"ZEMİN+4'Ü GEÇMEYECEK"

Kahramanmaraş'ta 7353 konut ile 620 köy evinin bugün temelini atıyoruz. Diğer illerle birlikte 18 bini buluyor. Zemin+3 ya da 4 katı geçmeyecek şekilde ihtiyaçları karşılayacak biçimde yapıyoruz. TOKİ, Emlak Konut'la 20 yılda 1 milyon 180 bin konutu ve 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesini yapmışsak, deprem, sel ve yangın afetlerinde ortaya çıkan hasarı nasıl kısa sürede telafi ettiysek bu depremin yaralarını da kısa sürede saracağız.

"KONUTLARI TESLİM ETMENİN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Şehrimize 20 yılda yaptığımız 81 milyar liralık yatırımla eğitimden ulaşıma her alanda kazandırdığımız eser ve hizmetler bunun ispatıdır. Depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturacağız. İnşallah bir yıl içinde biz bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 1-2-3 ay erteleme olabilir ama şunu bilin ki temelini attığımız bu eserlerle yoğun bir şekilde inşallah hak sahiplerine konutları teslim etmenin gayreti içinde olacağız.

YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!
YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!
Erdoğan Bahçeli ile Kahramanmaraş'ta
Erdoğan Bahçeli ile Kahramanmaraş'ta
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Antalya'da Demre Belediye Başkanlığına Gülsüm Cengiz seçildi
Antalya'da Demre Belediye Başkanlığına Gülsüm Cengiz seçildi
Ümit Özdağ'dan, cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan'ın imza sürecine ilişkin açıklama
Ümit Özdağ'dan, cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan'ın imza sürecine ilişkin açıklama
Altılı Masa liderleri, depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret edecek
Altılı Masa liderleri, depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret edecek

Bu Habere Tepkiniz

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Emeklilikte makam tazminatı ödemesi, 5434'e tabi memur emeklileri içindir ve bu ödemenin yapılmasında mutlaka bu görevlerin en az 2 yıl süre ile Devlete ait Üniversitelerde geçmesi gerekmektedir.<
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iptali için başvurduğu 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

83 Sayılı CBK ile eşitleri muhasebe denetmeni unvanına atanırken, yetkileri kaldırılıp statü kaybına uğratılan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan sonra Danıştay ve yerel mahkemeler de haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı

Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Kontrol muayenesi, kısaca sağlık kurulu raporlarına istinaden emekli olanların sağlık durumlarının devam edip etmediğinin SGK Sağlık Kurulu tarafından takip edilmesidir.
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
İznik için gözler, UNESCO'da

İznik için gözler, UNESCO'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı?nın, UNESCO Dünya Mirası daimi adaylığı için gönderdiği, Bursa?nın İznik ilçesiyle ilgili dosya, UNESCO tarafından içerik ve formatıyla eksiksiz olarak kabul edildi.