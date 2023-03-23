YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!
YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!
Bitlo'dan 200 TL komisyon indirimi hediye
Bitlo'dan 200 TL komisyon indirimi hediye
Sponsorlu İçerik
'Bu felaket, 'Türkiye Yüzyılını' kararlılığımızı elimizden alamayacak'
'Bu felaket, 'Türkiye Yüzyılını' kararlılığımızı elimizden alamayacak'
Muharrem İnce için verilen imza sayısı 50 bin sınırına yaklaştı
Muharrem İnce için verilen imza sayısı 50 bin sınırına yaklaştı
Altının kilogramı 1 milyon 226 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 226 bin liraya yükseldi
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Ak Parti'den açıklama: Emekliye zam ne zaman Meclis'e gelecek?
Ak Parti'den açıklama: Emekliye zam ne zaman Meclis'e gelecek?
Türkiye'nin en kirli havaya sahip illeri belli oldu
Türkiye'nin en kirli havaya sahip illeri belli oldu
Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
Trafik cezaları siliniyor: İşte son başvuru tarihi
Trafik cezaları siliniyor: İşte son başvuru tarihi
'Atatürk Havalimanına cami yapılıyor' iddiası yalan çıktı
'Atatürk Havalimanına cami yapılıyor' iddiası yalan çıktı
Başörtülü depremzede öğrenciyi okula kaydetmeyen müdüre hapis istemi
Başörtülü depremzede öğrenciyi okula kaydetmeyen müdüre hapis istemi
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
2022'de işsizliğin en yüksek olduğu bölge
2022'de işsizliğin en yüksek olduğu bölge
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün
Sadece 7 ay sürdü: Erdoğan o ismi görevden aldı
Sadece 7 ay sürdü: Erdoğan o ismi görevden aldı
18 bin evin temeli atılıyor: Deprem konutları böyle olacak
18 bin evin temeli atılıyor: Deprem konutları böyle olacak
Emekli maaşından sonra ikramiyeye de zam gündemde
Emekli maaşından sonra ikramiyeye de zam gündemde
17 bakan ve Fuat Oktay milletvekili adayı olacak
17 bakan ve Fuat Oktay milletvekili adayı olacak
'Deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor' iddiasına Kandilli'den açıklama
'Deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor' iddiasına Kandilli'den açıklama
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Rahatsızlanan avukatın hastanede ölümüne soruşturma başlatıldı
Rahatsızlanan avukatın hastanede ölümüne soruşturma başlatıldı
Hasta indirilip ambulans haczedilmişti: Emniyet açıklama yaptı
Hasta indirilip ambulans haczedilmişti: Emniyet açıklama yaptı
İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İndirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
İETT'ye 700 şoför alınacak
İETT'ye 700 şoför alınacak
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması muhalefet tarafından en çok gündem yapılan konuların başında geliyor. Ancak YSK'nın 2016 yılında başvuru üzerine, Erdoğan'ın diplomasını HDP ile paylaştığı ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda da gündeme gelen iddiayı, Erdoğan'ın o dönemki hocası olan CHP milletvekili Aydın Ayaydın da yalanlamıştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2023 18:05, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 18:40
Yazdır
YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!

Gelecek Partisi kurucu üyelerinden Yusuf Ziya Özcan, 9 Mart 2023 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti-MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok" yazdı ancak gelen tepkiler üzerine bu tweetini silmişti.

2007 yılında Abdullah Gül tarafından YÖK Başkanlığına atanmış olan Özcan bugün Halk TV'ye yaptığı açıklamada "YÖK Başkanı olduğumda iki şeyi merak etmiştim. iğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıydı. Marmara Üniversitesi'ndeki arkadaşlara sordum. 'Hocam tek bir tane kayıt yok' dediler. İki konuda da ilerleme sağlayamadık. Bunları resmi olarak sormadık çünkü o dönemde mümkün mü bunu sormak" dedi.

Ancak, Yusuf Ziya Özcan'ın bulamadığım dediği diploma, HDP'nin başvurusu üzerine YSK tarafından HDP ile paylaşıldığı ortaya çıktı.

HDP'nin sosyal medya hesabından 2016 yılında yapılan açıklamada "Başvurumuz üzerine, YSK tarafından iletilen noter onaylı diploma örneğini paylaşıyoruz." denildi.

Üniversite yıllarında Erdoğan'ın hocası olan CHP milletvekili Aydın Ayaydın iddialara yönelik olarak şu şekilde cevap vermişti:

"Sayın Başbakan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı dört yıllık eğitim veren iktisat ve ticaret yüksekokulu mezunudur. 1978-79-80 yıllarında okudu. Ben de o dönemde asistandım, sınavlarına ve derslerine girdim. Son derece iyi hatırladığım bir öğrencidir"

Başbakan'ın üniversite yıllarına ait anılarını da anlatan Ayaydın, şu ifadeleri kullandı: "Başbakanın okuduğu o dönemde sağ-sol çatışmaları çok yoğundu. Solcuların hakim olduğu bir okuldu. Sınavları yaparken sağcıları ayrı bir yere alıyor, araya jandarma koyuyorduk. Bir tarafta solcu öğrenciler sınava girerdik."

- Sınıf arkadaşı Rafael Sadi de iddiaları yalanlamıştı

Erdoğan sınıf arkadaşı Odatv yazarı Rafael Sadi de, 2016 yılındaki bir yazısında Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığına yönelik iddiaları şu sözlerle yalanlamış:

"Eh herhalde okul mezun olmamış birinin adını ve sıra numarasını 100 yıl mezunları kitabında yayınlayacak değil. Hem kitap 1983 yılında yayımlanmış. Yani Sayın Erdoğan henüz Başbakan değil ve Partili Cumhurbaşkanı hiç değil. Demem o ki AKP hükümeti ve Sayın Erdoğan hükümetlerinin o kadar çok olumsuz ve de olumlu icraatının içinden bula bula bu diploma ile uğraşarak onun makamından edilebileceğine bel bağlayan aciz muhalefete içerlememek elde değil."

'Bu felaket, 'Türkiye Yüzyılını' kararlılığımızı elimizden alamayacak'
'Bu felaket, 'Türkiye Yüzyılını' kararlılığımızı elimizden alamayacak'
Erdoğan Bahçeli ile Kahramanmaraş'ta
Erdoğan Bahçeli ile Kahramanmaraş'ta
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Antalya'da Demre Belediye Başkanlığına Gülsüm Cengiz seçildi
Antalya'da Demre Belediye Başkanlığına Gülsüm Cengiz seçildi
Ümit Özdağ'dan, cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan'ın imza sürecine ilişkin açıklama
Ümit Özdağ'dan, cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan'ın imza sürecine ilişkin açıklama
Altılı Masa liderleri, depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret edecek
Altılı Masa liderleri, depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret edecek

Bu Habere Tepkiniz

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Emeklilikte makam tazminatı ödemesi, 5434'e tabi memur emeklileri içindir ve bu ödemenin yapılmasında mutlaka bu görevlerin en az 2 yıl süre ile Devlete ait Üniversitelerde geçmesi gerekmektedir.<
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iptali için başvurduğu 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

83 Sayılı CBK ile eşitleri muhasebe denetmeni unvanına atanırken, yetkileri kaldırılıp statü kaybına uğratılan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan sonra Danıştay ve yerel mahkemeler de haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı

Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Kontrol muayenesi, kısaca sağlık kurulu raporlarına istinaden emekli olanların sağlık durumlarının devam edip etmediğinin SGK Sağlık Kurulu tarafından takip edilmesidir.
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
İznik için gözler, UNESCO'da

İznik için gözler, UNESCO'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı?nın, UNESCO Dünya Mirası daimi adaylığı için gönderdiği, Bursa?nın İznik ilçesiyle ilgili dosya, UNESCO tarafından içerik ve formatıyla eksiksiz olarak kabul edildi.