HDP hangi adayı destekleyeceğini önümüzdeki günlerde açıklayacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan ismi destekleyeceğimizi, önümüzdeki günlerde muhtemelen isim bazında da ifade ederek kararımızı daha net bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Pervin Buldan, Taksim'de bir otelde düzenlenen deprem konulu toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Buldan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde HDP'nin Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği sorusuna, "Deprem öncesi, Cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağımızı belirtmiştik, deklare etmiştik. Ancak yaşanan depremden sonra tutumumuzda bir değişiklik yaptık. Depremin yönetilemediğini, depremin yaşandığı yerlerde hükümetin, iktidarın yetersizliğini gördüğümüz için bu iktidarın değişimine olan inancımızı bir kez daha, en azından mevcut koşullar durumunda gözden geçirdik." şeklinde cevap verdi.

- "Muhtemel ismi önümüzdeki günlerde paylaşacağız"

Şu anki hükümetin ülkeyi yönetemediğini öne süren Buldan, şunları kaydetti:

"Bir isim açıklamadık ancak biz Türkiye'de bir değişimden ve dönüşümden yanayız. Biz demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Biz Türkiye'de özgürlüklerin ve adaletin, hukukun kazanmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan ismi destekleyeceğimizi, önümüzdeki günlerde muhtemelen isim bazında da ifade ederek kararımızı daha net bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız."

Buldan, partisinin Cumhurbaşkanı adayının netleşip netleşmediğine ilişkin soruyu, "Şu an en demokrat aday hangisiyse... Bence insanlarımız, halkımız onu biliyor." şeklinde cevapladı.