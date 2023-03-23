Staj Bulma Rehberi
Öğrenciler için staj bulma süreci, kariyerlerine başlamaları ve profesyonel deneyim kazanmaları açısından büyük önem taşır.
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Bu rehber, öğrencilere başarılı bir staj bulma sürecini nasıl yönetecekleri konusunda adım adım yardımcı olmayı
amaçlar. Rehber, iyi bir CV hazırlamaktan başlayarak, hedef şirket listesi oluşturma,
CEO'lara ulaşma, etkili e-posta içeriği yazma, başvuru sürecini yönetme, ağ
kurma ve iş ilanlarını takip etme, mülakat sürecine hazırlanma ve son olarak
staj sürecinde başarılı olma stratejilerini içerir. Öğrencilerin bu adımları
dikkatlice takip etmeleri, staj bulma süreçlerini daha etkili ve başarılı hale
getirebilir.
1. Bölüm: İyi Bir CV Hazırlamak
Staj bulma sürecinde öğrenciler için en önemli adımlardan biri etkili bir CV hazırlamaktır. İyi bir CV, öğrencinin becerilerini, deneyimlerini ve başarılarını göstererek işverenin dikkatini çekebilir ve staj fırsatı elde etme şansını artırabilir.
1.1 Kişisel Bilgiler
CV'nizin başında adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz (e-posta adresi,
telefon numarası) ve gerektiğinde adresinizi ekleyin. Bu bilgiler işverenlerin
sizinle iletişime geçmesini kolaylaştırır.
1.2 Eğitim
Eğitim bölümünde, öğrenim gördüğünüz okul ve bölümü, başladığınız ve tahmini
bitiş tarihlerinizi yazın. Ayrıca önemli derslerinizi, projelerinizi ve aldığınız
sertifikaları ekleyerek ilgi alanlarınızı ve becerilerinizi gösterebilirsiniz.
1.3 Deneyim
Eğer daha önce staj yaptıysanız veya öğrenci kulüplerinde aktif rol aldıysanız,
deneyim bölümünde bu tecrübelerinizi paylaşın. Hangi görevlerde bulunduğunuzu,
projelerdeki rollerinizi ve başarılarınızı anlatarak işverenlere değerinizi
gösterin.
1.4 Beceriler
Beceriler bölümünde, sahip olduğunuz teknik ve sosyal becerileri listeleyin.
Örneğin; programlama dilleri, yazılım ve araçlar, yabancı dil bilgisi ve iletişim
becerileri gibi alanlarda kendinizi ifade edin.
1.5 Ödüller ve Başarılar
Eğer ödül, burs veya başarılarınız varsa, bunları CV'nizde belirtin. Bu, işverenlerin
sizi diğer adaylardan ayırt etmesine ve sizin ne kadar başarılı olduğunuzu görmesine
yardımcı olacaktır.
1.6 İlgi Alanları ve Hobiler
İlgi alanlarınızı ve hobilerinizi paylaşarak kişiliğinizi ve çalışma dışındaki
aktivitelerinizi gösterin. Bu, işverenlerin sizi daha iyi tanımasına ve uyumlu
bir takım üyesi olup olmadığınızı değerlendirmesine katkı sağlayacaktır.
1.7 Referanslar
Eğer daha önce çalıştığınız veya staj yaptığınız kişilerden referans alabilirseniz,
bu kişilerin adlarını, görevlerini ve iletişim bilgilerini CV'nize ekleyin.
İşverenlerin sizin hakkınızda tarafsız bir değerlendirme almasını sağlayarak
güvenilirliğinizi artırır.
2. Bölüm: Hedef Şirket Listesi Oluşturma
Staj bulma sürecinde, hangi şirketlerde çalışmak istediğinize karar vermek
önemlidir. Bu, özgeçmişinizi ve başvurunuzu belirli bir şirketin ihtiyaçlarına
göre özelleştirmenize ve daha başarılı bir başvuru süreci geçirmenize olanak
tanır.
2.1 Şirket Araştırması
İlk olarak, kendi ilgi alanlarınız ve kariyer hedeflerinize uygun şirketleri
belirleyin. Sektör, şirketin büyüklüğü, çalışma ortamı ve değerleri gibi faktörleri
göz önünde bulundurarak bir liste oluşturun.
2.2 Liste Oluşturma
En az 100 şirketten oluşan bir liste hazırlayın. Bu, başvuru sürecinde daha
fazla fırsat yakalamanızı ve staj bulma şansınızı artırmanızı sağlar.
3. Bölüm: CEO E-posta Adreslerini Bulma
Başarılı bir staj başvurusu için doğrudan şirketin CEO'suna veya üst düzey
yöneticisine ulaşmak etkili bir yöntem olabilir. Bu kişilere ulaşarak staj başvurunuzun
daha fazla dikkat çekmesini sağlayabilirsiniz.
3.1 Araçlar ve Yöntemler
CEO e-posta adreslerini bulmak için kullanabileceğiniz araçlar ve yöntemler
şunlardır:
- LinkedIn: Şirket yöneticilerinin profillerini inceleyerek iletişim bilgilerini
bulabilirsiniz.
- Hunter.io: Bu araç, şirket adına göre e-posta adresi örüntülerini bulmanıza
yardımcı olur.
- Voila Norbert: E-posta adreslerini bulmak için bu aracı kullanarak doğrudan
şirket yöneticilerine ulaşabilirsiniz.
- Şirket web sitesi ve basın bültenleri: Şirketin web sitesinde veya basın
bültenlerinde yöneticilerin iletişim bilgileri bulunabilir.
4. Bölüm: E-posta İçeriği Yazma
Staj başvurusu e-postasında, kendinizi tanıtan, neden şirkette staj yapmak
istediğinizi anlatan ve neden bu şirketin sizin için doğru olduğunu belirten
bir içerik hazırlayın.
4.1 E-posta Başlığı
E-posta başlığında, staj başvurusu yaptığınızı ve öğrenci olduğunuzu belirtin.
Örneğin: "XYZ Üniversitesi Öğrencisi [Adınız], [Şirket Adı] İçin Staj Başvurusu"
4.2 E-posta İçeriği
- E-posta içeriğinde şu noktalara değinin:
- Kendinizi tanıtın ve eğitiminizi belirtin.
- Şirkette staj yapmak istemenizin nedenlerini ve şirketin sizin kariyer
hedeflerinize nasıl katkı sağlayacağını açıklayın.
- Şirketin değerlerine ve kültürüne neden uyum sağladığınızı vurgulayın.
- Sahip olduğunuz becerileri ve deneyimleri, şirketin ihtiyaçlarına nasıl
uyduğunu göstererek anlatın.
- Önceki projelerinizden veya başarılarınızdan bahsedin ve bunların başvurunuz
için ne kadar önemli olduğunu belirtin.
- İletişim bilgilerinizi tekrar paylaşarak, başvurunuz hakkında geri dönüş
almayı umduğunuzu belirtin.
4.3 Ekler
E-postanıza CV'nizi ve varsa, başvurunuzu güçlendirecek diğer belgeleri (örneğin,
referans mektupları, sertifikalar) ekleyin.
5. Bölüm: E-posta Gönderimi
CV'niz, e-posta içeriği ve e-posta adresleri hazır olduğunda, başvurularınızı
göndermeye başlayın. Başvurularınızı şirketlere gönderirken şu adımları takip
edin:
- 5.1 E-posta Gönderme Zamanı
E-postalarınızı iş günlerinde ve iş saatleri içerisinde göndermeye özen gösterin.
Bu, e-postalarınızın daha hızlı ve etkili bir şekilde okunma şansını artırır.
- 5.2 Takip E-postaları
Başvurunuzun durumunu öğrenmek için 1-2 hafta sonra şirketlere takip e-postaları
gönderin. Bu, başvurunuzun görüldüğünden ve değerlendirildiğinden emin olmanıza
yardımcı olacaktır.
- 5.3 Geri Dönüşler
Gelen geri dönüşler üzerinden başvurunuzun durumunu değerlendirin ve gerekli
düzenlemeleri yaparak başvurularınıza devam edin. Bu rehberde önerilen adımları
takip ederek, öğrencilerin staj bulma sürecini daha etkili ve başarılı hale
getirebilirsiniz. Unutmayın, başarılı bir staj başvurusu süreci için iyi
hazırlık, ısrarcı olmak ve geri bildirimlere açık olmak önemlidir.
6. Bölüm: Ağ Kurma ve İş İlanları
Staj fırsatları yakalamak için ağ kurma ve iş ilanları takip etme de önemlidir.
Bu yolla, öğrenciler sektördeki önemli kişilerle iletişime geçebilir ve staj
ilanlarından haberdar olabilir.
6.1 Ağ Kurma Etkinlikleri
Sektörle ilgili etkinliklere, konferanslara ve fuarlara katılarak sektördeki
profesyonellerle tanışma fırsatı yakalayın. Bu etkinliklerde kartvizit alışverişi
yaparak ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak profesyonel ağınızı genişletin.
6.2 LinkedIn
LinkedIn profilinizi güncel tutarak ve sektörle ilgili kişilerle bağlantı kurarak
iş fırsatlarını takip edin. Ayrıca, sektörle ilgili gruplara katılarak ve etkinliklere
katılarak ağınızı genişletin.
6.3 İş İlanları ve Staj Portalları
İş ilanlarını ve staj portallarını düzenli olarak takip edin. Bu sitelerde
güncel staj ilanlarına başvurarak fırsatları değerlendirebilirsiniz.
7. Bölüm: Mülakat Hazırlığı ve Süreci
Staj başvurusunda bulunduktan ve olumlu geri dönüş aldıktan sonra mülakat sürecine
hazırlanmak önemlidir. İyi bir mülakat deneyimi, staj fırsatını yakalama şansınızı
artırır.
7.1 Şirket Araştırması
Mülakata girmeden önce şirket hakkında detaylı bilgi edinin. Şirketin ürünleri,
hizmetleri, değerleri ve sektördeki konumu hakkında bilgi sahibi olun.
7.2 Soru Hazırlığı
Mülakatta sorulabilecek sorulara hazırlıklı olun. Özgeçmişinizdeki deneyimleriniz,
becerileriniz ve projeleriniz hakkında açıklamalar yaparak kendinizi daha iyi
ifade edebilirsiniz.
7.3 İletişim Becerileri
Mülakatta etkili iletişim kurmak önemlidir. Net ve açık bir şekilde konuşarak,
düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi doğru bir şekilde aktarın.
7.4 Sorular Sorma
Mülakat sürecinde şirketle ilgili sorular sormanız, ilginizi ve motivasyonunuzu
gösterir. Staj süreci, şirketin beklentileri ve çalışma ortamı hakkında bilgi
edinmek için sorular sorun. Bu rehberin her bölümünü dikkatlice takip ederek,
öğrencilerin staj bulma sürecini başarılı ve etkili bir şekilde tamamlamasına
yardımcı olabilirsiniz. Bu süreçte öğrenciler, kendi becerilerini ve deneyimlerini
göz önünde bulundurarak doğru şirketlerle bağlantı kurabilir ve staj imkanlarına
ulaşabilir.