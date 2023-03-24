24 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rabia Meydanı'nda bulunan iftar çadırındaki programa katılacak.

(Şanlıurfa)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler Su Konferansı kapsamındaki "Su Eylem Gündeminin Gerçekleştirilmesine Doğru: Sınırların Ötesine Ulaşmak" oturumunda ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Su Enstitüsü iş birliğinde Türkevi'nde düzenlenecek etkinlikte konuşma yapacak.

(New York)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Erivan'a gidecek.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcunun katılımıyla Republican Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısının ardından ay-yıldızlı ekip maç öncesi son çalışmasını yapacak.

(İstanbul/12.00/Erivan/17.15/18.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor ve Yılport Samsunspor-Altınordu maçlarıyla başlayacak.

(Denizli/Samsun/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta mücadelesi başlayacak; Emlak Konut-Çankaya Üniversitesi, Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor-Antalya Toroslar Basketbol maçları yapılacak. Ligde 22. haftadan ertelenen maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/Kayseri/15.00/Ankara/17.00/Mersin/18.00)