24 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
24 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rabia Meydanı'nda bulunan iftar çadırındaki programa katılacak.
(Şanlıurfa)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler Su Konferansı kapsamındaki "Su Eylem Gündeminin Gerçekleştirilmesine Doğru: Sınırların Ötesine Ulaşmak" oturumunda ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Su Enstitüsü iş birliğinde Türkevi'nde düzenlenecek etkinlikte konuşma yapacak.
(New York)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.
(Brüksel)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Erivan'a gidecek.
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcunun katılımıyla Republican Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısının ardından ay-yıldızlı ekip maç öncesi son çalışmasını yapacak.
(İstanbul/12.00/Erivan/17.15/18.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor ve Yılport Samsunspor-Altınordu maçlarıyla başlayacak.
(Denizli/Samsun/20.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta mücadelesi başlayacak; Emlak Konut-Çankaya Üniversitesi, Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor-Antalya Toroslar Basketbol maçları yapılacak. Ligde 22. haftadan ertelenen maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00/Kayseri/15.00/Ankara/17.00/Mersin/18.00)