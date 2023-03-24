Üsküdar'da hastanede çıkan yangın söndürüldü
Üsküdar'da hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2023 07:38, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 07:41
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bulunan Ameliyathaneler bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastalar çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.