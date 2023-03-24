AK Parti'de ağır toplar yeniden başvuru yapmadı

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Aday adaylığı başvurusunda zirve yine Ak Parti'nin... 1.000'i kadın olmak üzere 6 bin müracaat geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile eski bakanların da aralarında yer aldığı partinin birçok önemli ismi aday olmadı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım İzmir'den, sosyal medya fenomeni Mert Sarıcı İstanbul'dan aday adaylığı başvurusu yaptı.