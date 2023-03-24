Çiğdem Sabancı'ya eşinden düğün hediyesi davası

AK Parti'de ağır toplar yeniden başvuru yapmadı
AK Parti'de ağır toplar yeniden başvuru yapmadı
Emekli maaşında bir yılda yüzde 200 artış
Emekli maaşında bir yılda yüzde 200 artış
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
HDP hangi adayı destekleyeceğini önümüzdeki günlerde açıklayacak
HDP hangi adayı destekleyeceğini önümüzdeki günlerde açıklayacak
100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?
100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?
Erdoğan: Koltuk uğruna bölücülerle görüştüler
Erdoğan: Koltuk uğruna bölücülerle görüştüler
Erdek Belediye Başkanı Karışık'ın bıçaklanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Erdek Belediye Başkanı Karışık'ın bıçaklanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!
YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!
'Bu felaket, 'Türkiye Yüzyılını' kararlılığımızı elimizden alamayacak'
'Bu felaket, 'Türkiye Yüzyılını' kararlılığımızı elimizden alamayacak'
Altının kilogramı 1 milyon 226 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 226 bin liraya yükseldi
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Ak Parti'den açıklama: Emekliye zam ne zaman Meclis'e gelecek?
Ak Parti'den açıklama: Emekliye zam ne zaman Meclis'e gelecek?
Türkiye'nin en kirli havaya sahip illeri belli oldu
Türkiye'nin en kirli havaya sahip illeri belli oldu
Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde yeni deprem
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
Trafik cezaları siliniyor: İşte son başvuru tarihi
Trafik cezaları siliniyor: İşte son başvuru tarihi
'Atatürk Havalimanına cami yapılıyor' iddiası yalan çıktı
'Atatürk Havalimanına cami yapılıyor' iddiası yalan çıktı
Başörtülü depremzede öğrenciyi okula kaydetmeyen müdüre hapis istemi
Başörtülü depremzede öğrenciyi okula kaydetmeyen müdüre hapis istemi
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
2022'de işsizliğin en yüksek olduğu bölge
2022'de işsizliğin en yüksek olduğu bölge
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün
Sadece 7 ay sürdü: Erdoğan o ismi görevden aldı
Sadece 7 ay sürdü: Erdoğan o ismi görevden aldı
18 bin evin temeli atılıyor: Deprem konutları böyle olacak
18 bin evin temeli atılıyor: Deprem konutları böyle olacak
Emekli maaşından sonra ikramiyeye de zam gündemde
Emekli maaşından sonra ikramiyeye de zam gündemde
17 bakan ve Fuat Oktay milletvekili adayı olacak
17 bakan ve Fuat Oktay milletvekili adayı olacak
'Deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor' iddiasına Kandilli'den açıklama
'Deprem erken uyarı sistemi çalışmıyor' iddiasına Kandilli'den açıklama
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Bakan Özer paylaştı: 27 Mart'ta eğitime başlanacak il ve ilçeler
Ana sayfaHaberler Magazin

Çiğdem Sabancı'ya eşinden düğün hediyesi davası

İş dünyasının ünlü ismi Çiğdem Sabancı, eşi Faruk Bilen'e boşanma davası açtı. Bugüne kadar hiç birikim yapmadığını söyleyen Bilen ise kayınpederinin 26 yıl önce düğün hediyesi olarak taktığı 250 bin doların yarısını istedi. İşte tüm detaylar

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Mart 2023 08:20, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 08:16
Yazdır
Çiğdem Sabancı'ya eşinden düğün hediyesi davası

Ünlü işadamı Erol Sabancı'nın küçük kızı Çiğdem Sabancı'nın boşanma davası açtığı Faruk Bilen atağa geçti! Bilen, kayınpederinin 26 yıl önce düğün hediyesi olarak verdiği 250 bin doların yarısını almak için dava açtı

Sabancıların 26 yıllık çalışanı ve damadı Faruk Bilen'in boşanma davasından bağımsız olarak eşi Çiğdem Sabancı'ya dava açtı. Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı 1996'da evlendi.

Çiftin bu evlilikten iki kızı oldu. Çiftin mutlu evliliği Kasım 2022'de bozuldu. İddiaya göre Çiğdem Sabancı, eşi Faruk Bilen'i önce evden sonra da işinden attırarak boşanma davası açtı.

Bir otel odasında hayatını sürdüren Faruk Bilen boşanmayı istemeyerek 26 yıllık evliliğini kurtarmaya çalıştı. Bilen'in bireysel olarak birikim yapmadığının belirtildiği dava dilekçesinde, boşanma davasında mahkemenin tarafların banka hesaplarına ihtiyat-i tedbir koymadığı belirtildi.

TEK KURUŞ HARCANMADI

Bilen düğünde kayınpederi Erol Sabancı'nın düğün hediyesi olarak 250 bin dolar hediye ettiğini, bu miktarın Sabancı Ailesi'nin kuruluşu olan bankada muhafaza edildiğini belirtti.

Bugüne kadar paradan tek kuruş harcanmadığının yer aldığı dava dilekçesinde, paranın yarısının Faruk Bilen'e iade edilmesi istendi.

EROL SABANCI TANIK OLARAK DİNLENSİN

Dava dilekçesinde düğün hediyesiyle ilgili bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde, hediyeyi damadına veren Erol Sabancı'nın mahkemede dinlenmesi istendi.

Dilekçede mahkemenin çiftin ortak hesaplarına tedbir koyması ve 1996'dan bugüne hesap hareketlerinin mahkeme tarafından talep edilmesi istendi.

Deniz YUSUFOĞLU

Mahsun Kırmızıgül, 18 yıl aradan sonra Londra'da konser verecek
Mahsun Kırmızıgül, 18 yıl aradan sonra Londra'da konser verecek
İtalyan oyuncu Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
İtalyan oyuncu Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
Ali Sunal'dan deprem konuşması: Bir kişinin bile istifa etmemesi normal mi?
Ali Sunal'dan deprem konuşması: Bir kişinin bile istifa etmemesi normal mi?
Hırsızlıktan yakalanan oyuncuya 5 yıla kadar hapis
Hırsızlıktan yakalanan oyuncuya 5 yıla kadar hapis
Twitter, erişim sorununu düzeltti
Twitter, erişim sorununu düzeltti
Haluk Levent: AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor
Haluk Levent: AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor

Bu Habere Tepkiniz

Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Danıştay 1. Dairesi, sadece üst yönetici olması nedeniyle mevzuata aykırı gerçekleştirilmesinden hareketle belediye başkanlarının cezai sorumluluğundan söz edilemeyeceğini belirtti.
Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Emeklilikte makam tazminatı ödemesi, 5434'e tabi memur emeklileri içindir ve bu ödemenin yapılmasında mutlaka bu görevlerin en az 2 yıl süre ile Devlete ait Üniversitelerde geçmesi gerekmektedir.<
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iptali için başvurduğu 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

83 Sayılı CBK ile eşitleri muhasebe denetmeni unvanına atanırken, yetkileri kaldırılıp statü kaybına uğratılan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan sonra Danıştay ve yerel mahkemeler de haklı buldu.
23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı

Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Kontrol muayenesi, kısaca sağlık kurulu raporlarına istinaden emekli olanların sağlık durumlarının devam edip etmediğinin SGK Sağlık Kurulu tarafından takip edilmesidir.
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
İşte iliniz için iftar ve sahur saatleri

İşte iliniz için iftar ve sahur saatleri

81 il için iftar ve sahur saatleri