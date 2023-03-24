7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı?

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı artış, milyonlarca emekliye bayram öncesinde müjde oldu.

Peki 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler ne yapacak?

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre;

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı artış, milyonlarca emekliye bayram öncesinde müjde oldu.

Zam, Hazine yardımı şeklinde yapılacak

Açıklamanın ardından, düzenleme için bir yasa teklifi hazırlanması bekleniyor. Daha önceki uygulamalar kapsamında kök ücretlere artış yapılmayacak, Hürriyet'in haberine göre; aradaki fark Hazine yardımı şeklinde olacak.

7 bin 500 liranın üzerinde maaş alana zam yok!

Peki 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklinin durumu ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için bir zam açıklaması yapmadı.

Örneğin aylığı 5 bin 500 lira olan bir emekli 2 bin lira zam alırken, 7 bin 499 lira aylıklı emekliye 1 lira zam düşecek. Emekli aylığı 6 bin 500 lira olanlar bin TL, 7 bin lira olanlar 500 TL zamla yetinecek. Aylığı 7 bin 501 lira olan emekli ise hiç zam alamayacak.

Sözcü'nün aktardığı habere göre ise; yeni zamla, 13.5 milyon emeklinin yaklaşık 7-8 milyonunun en düşük emekli aylığını alacağı ifade ediliyor.

Bayram ikramiyesinin 5.300 TL olması gerekiyor

Emekliye bayram ikramiyesi ilk kez 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bin lira olarak verilmiş, geçen yıl 1.100 liraya çıkarılmıştı.

Seçim öncesi bayram ikramiyesinin artırılması kesinleşti ancak oran açıklanmadı. İkramiyenin en az 2 bin lira olacağı, ancak 5 bin 500 lirayı aşmayacağı belirtiliyor. İkramiye ilk verildiği 2018 yılında, asgari ücretin yüzde 62'sine karşılık geliyordu. Alım gücünün aynı seviyeye çıkarılması için ikramiyenin 5 bin 300 lira olması gerekiyor.