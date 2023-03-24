Kur Korumalı Mevduat rekora doymuyor

Dünya'dan Birol Bozkurt'un haberine göre;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 17 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 1 trilyon 639 milyar 790 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

KKM'de 1 haftada 33 milyar 373 milyon liralık artış yaşanırken, son veriyle beraber 10 hafta üst üste yükseliş kaydedilmiş oldu. Bu 10 haftada KKM hesaplarındaki artış 269 milyar lirayı geçti. KKM hesapları 6 Ocak haftasında 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liraya kadar düşmüştü. Bu haftadan sonra ise rüzgar tersinde döndü.

Üst sınır kalktı, KKM uçtu

27 Ocak haftasından sonra KKM'deki yükseliş hızlandı. Merkez Bankası, bankalara taraf olduğu KKM hesaplarında faiz üst sınırını kaldırdı. KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Mevduatta faiz limitinin kaldırılmasıyla kurdaki yatay seyrin azalttığı KKM'nin cazibesinin yeniden yükseltilmesi hedeflendi.

Bankaların kredi hacmi 8 trilyon 172 milyar TL'ye çıktı

Sektörün kredi hacmi 17 Mart itibarıyla 73 milyar 823 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 172 milyar 867 milyon liradan 8 trilyon 246 milyar 690 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 159 milyar 996 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,66 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 814 milyar 163 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Mart itibarıyla 8 milyar 387 milyon lira artışla 1 trilyon 234 milyar 553 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 379 milyar 419 milyon lirası konut, 60 milyar 75 milyon lirası taşıt ve 795 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 104 milyon lira artarak 1 trilyon 6 milyar 821 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,2 artışla 526 milyar 131 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 272 milyar 769 milyon lirası taksitli, 253 milyar 362 milyon lirası taksitsiz oldu.

"KKM'deki artış dövizde yükselişin önüne geçebilir"

KKM'nin döviz kurunun yatay seyrinde etkili olan önlemler arasında olduğunu söyleyen Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, "Fakat bu tedbirlere ek olarak ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmını TL'ye çevirmesi gibi önlemler de TL'nin görece istikrarlı seyretmesine sebep oldu. Önümüzdeki dönemde cari açık ve para politikaların seyri ve ekonomiye olan güven belirleyici olacaksa da şu an için KKM hesaplarındaki artış, döviz kurundaki muhtemel yükselişinin önemli ölçüde önüne geçebilir" diye konuştu.

Bankaların yasal öz kaynakları arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 239 milyon lira artarak 159 milyar 390 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 138 milyar 984 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 233 milyon lira artışla 1 trilyon 762 milyar 377 milyon lira oldu.

Döviz mevduatları azaldı

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 187,5 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 17 Mart ile sona eren haftada 186,4 milyar dolara geldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 107,50 milyon dolar artarak 111,2 milyar dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1,2 milyar dolar azalarak 75,2 milyar dolar oldu.