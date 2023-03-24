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'Alo Mevzuat' öğretmen Ahmet Kandemir, milletvekili aday adayı oldu

Türk eğitim sisteminde 32 yıldır öğretmen ve eğitim çalışanlarının ve memurların her haksızlığa uğradığında koştuğu, "Alo Mevzuat" öğretmen Ahmet Kandemir, memleketi Osmaniye'den MHP 28. Dönem milletvekili Aday Adayı oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2023 09:24, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 09:46
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'Alo Mevzuat' öğretmen Ahmet Kandemir, milletvekili aday adayı oldu

Milliyetçi, vatansever ve Atatürkçü, kimliğiyle tanınan ve zor durumdaki herkesin siyasi parti gözetmeksizin yardımına koşan KANDEMİR'in milletvekilliği aday adaylığı toplumun farklı kesimlerince sevinçle karşılandı.

Kandemir Osmaniye'den MHP 28. Dönem milletvekili Aday Adaylığı hususunda yaptığı açıklamada; "2023 Lider Ülke TÜRKİYE için, Memurun, emeklinin, işçinin sesi olmak için, Eğitim çalışanlarının sesi olmak için, Eğitim ve öğretim sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için, Üniversitelerimizin ve Akademik camiamızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için, Öğrencilerimizin ve üniversite gençliğimizin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için, Osmaniye'mizin körfeze açılması ve liman kenti olması için, Osmaniye'mizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin marka olması için, 30 yıldır yazıp çizen, sorunları bilen ve çözüm yolları üreten içinizden bir olarak; Liderimiz Devlet Bahçeli'nin "Millete sevdamız, Türkiye'ye bağlılığımız bir siyaset veya ittifak konusu değil; manevi bir sözleşme, tarihi bir emanet, ahlaki bir görev, "önce ülkem ve milletim" inancıyla yoğrulmuş bir fedakarlık numunesi, Kızılelma ülküsüyle bezenmiş müstesna nitelikli bir vatan ve devlet müdafaasıdır." dediği üzere liderimizle birlikte yol yürümek, vatan ve devlet müdafaası yapmak için, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin "Biz, Hakk'ın yolunda, milletin yanındayız. Biz, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen iradeyiz." dediği üzere hakkın yolunda milletin yanında olmak için Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili A. Adayı başvurumuzu yaptık. Bu seçim Milletvekilliği yada Cumhurbaşkanlığı seçimi değildir, emperyalizme karşı; Vatan ve Devlet müdafaasıdır. Bu nedenle Liderimiz Devlet Bahçeli'nin "Sabaha Kadar Ülkeyi Düşüneceksiniz..." dediği gibi çok çalışacağız..." dedi.

AHMET KANDEMİR KİMDİR?

İşçi emeklisi Mehmet Kandemir ve ev kadını Fatma Kandemir'in (merhum) beş çocuğundan en büyüğü olarak 1970'de Osmaniye'de doğdu. Sağlık çalışanı Nuriye Kandemir ile evli olan Ahmet Kandemir, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tuğçe Kandemir ve Bilgisayar Mühendisi Oğuzhan Kandemir'in babasıdır.

Osmaniye Yedi Ocak İlkokulu, Osmaniye Derviş Paşa Ortaokulu, Osmaniye Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü, Çukurova Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünden mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi'nde Öğretmenlik Pedagojik Formasyonu alıp, 1990 yılında Öğretmen Yeterlilik Sınavını kazanıp, aynı yıl Teknik Öğretmen olarak Amasya Gümüşhacıköy Endüstri Meslek Lisesi'ne atandı. Bu okulda Elektrik, Mobilya ve Metal Atölyelerini kuran, Kandemir, Elektrik Bölümü Atölye Şefliği, Elektrik Bölümü Bölüm Şefliği ve Müdür Yardımcılığı yaptı. 1991'de Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesinde kısa adı TÜRKAV olan Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı ve 1992 yılında ise Türk Eğitim-Sen'in kuruculuğunda görev aldı.

Türk Eğitim-Sen'in çatısı altında 1992 yılında Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesinde sendika kurucu üyesi ve İşyeri Temsilciliği ile başlayan aktif sendika yöneticilik hayatı; İşyeri Temsilciliği, Şube Delegeliği, Teşkilatlandırma Sekreterliği, Mevzuat Sekreterliği, Şube Sekreterliği ve Üst Kurul Delegeliği düzeyinde devam etti. 1996 yılında memleketi Osmaniye ili Endüstri Meslek Lisesine tayin olan Kandemir 2000 yıllında Elektrik Öğretmeni olarak görevinde "Elektrobord" adını verdiği deney setinin buluşunu gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanan buluşu sonrası, Osmaniye Endüstri Meslek Lisesi'nde seri üretimi yapılan cihaz Türkiye'deki diğer okullara gönderildi.

2002-2006 yılları arasında Teknik Eğitim Vakfı Osmaniye Şube Başkanlığı görevini yaptı. 1996 yılında itibaren yürüttüğü Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi yönetim kurulu üyeliğinden sonra 2013 yılı Kasım ayında yapılan Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi 5. Olağan Genel Kurulunda Şube Başkanlığına seçildi. 2017 yılı Kasım ayındaki 6. Olağan Genel Kurulunda ikinci kez Türk Eğitim Sen Osmaniye Şube Başkanı olarak seçildi. Türk Eğitim Sen Osmaniye Şube başkanlığı görevini 2 dönem yapan Kandemir, 15 Kasım 2021'de görevini İsmail Kılınç'a devretti.

2015 yılında ise Türkiye Kamu Sen Osmaniye İl Temsilcisi seçilmiş ve aralıksız dört dönem yaptıktan sonra görevi Türk Sağlık Sen Osmaniye İl Başkanı Fatih Üstüner'e devretti.

2018 yılı Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Kongresinde, Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olarak seçildi. Ülke çapında sendikal hayata ve eğitim camiasına "Nöbetçi Alo Mevzuat" olarak 32 yıl çok değerli katkılar sağlayan Ahmet Kandemir'in eğitim ve öğretimin sorunlarına yönelik, memurların ve eğitim çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hukuki içerikli karşılıksız destek de sağlayan www.ogretmenlersitesi.com, www.memurlar.net ve www.ogretmenler.net üzerinden binlerce makalesi yayınlandı. Özellikle öğretmenlerimizin nöbetlerine ücret alınmasına yönelik 2013 yılında yayımlanan, "Öğretmene nöbet görevi yasal mıdır?" makalesi ile tüm sendikaları hak aramaya çağırarak, öğretmenlere nöbet ücreti verilmesinde öncü olmuştur. Yine, binlerce idari dava takibi yaptı, idari disiplin kurullarında eğitim çalışanları adına Türk Eğitim Sen'i temsil etti. TBMM'de milletvekillerine sunulmak üzere eğitim başta olmak üzere kamuda adalet için onlarca araştırma önergesi, kanun teklifi ve binlerce soru önergesi hazırladı.

"Eğitim Çalışanlarına Şiddeti Önlemek İçin Yapılması Gerekenler", "Öğretmenlik Meslek Kanunu Ve Taleplerimiz", "Bilinmeyen En Temel Haklarımız", "Eğitim İş Kolunda Sorunlar, Çözüm Yolları ve Talepler", "Norm Kadro", "Sendika Yöneticisi ve İşyeri Temsilcisi Rehberi", "Bu İş Hepimizin", "Çalışma Hayatında Kadın Sorunları ve Türk Eğitim Sen", "İki Yıla İlave Bir Kademe, "Osmaniye'nin Kalkınmasına Yönelik Projeler", "Banka Promosyon İhalesi Nasıl Yapılır?", "Neden Sendika", "Sendika Delege, Şube ve İlçe Seçimleri Nasıl Yapılır?", "Uçmağa Varan Ülkücü Yiğitler", "Osmaniye Siyasi Partiler Seçim İstatistikleri", "MHP Seçim Vaatleri", "Lise Öğrencilerinin Yapmış Olduğu Matematiksel Hatalar", "Çocuklarımız Man'ları Değil Han'ları Öğrensin", "Toplu Görüşme Konuları", Toplu Sözleşme Talepleri", "İşyeri Temsilcisinin El Kitabı", "Sendikal Gerçekler", "Sendikal Kazanımlarımız", adlı kitap ve kitapçıkları bulunmaktadır.

"Eğitim Dosyaları", "Eğitime Can ve Kan Veren Şehit Öğretmenler", "Faydalı Dosyalar", "En Gerekli Programlar", "Eğitim Çalışanlarının Sınavlara Hazırlanması", "Mevzuat" adı altında CD'ler hazırlayarak akademik çalışmalar ve yayınlar yaptı. www.kamudan.com, www.ogretmenler.net, www.tesosmaniye.com internet sitelerini kurdu. Sendikacılık ve özlük hakları konusunda; Türk Eğitim Sen ve Türkiye Kamu Sen Genel Merkezleri tarafından çıkartılan dergi ve bültenlerde sendikal haklarla ilgili makaleleri yayınlanmış ve Türk Eğitim Sen Osmaniye şubemizce 10 yıl boyunca aylık olarak sürekli çıkartılan 16 sayfa renkli "Eğitim Harmanı" gazetesini hazırlamış ve çıkartmıştır.

Osmaniye ilinde sivil toplumu desteklemek adına OSEV, OMDER, AGAMDER dernekleri ile dağcılık ve okçuluk derneklerinin kuruluşlarında öncülük yaptı.

Halen, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Üst Kurul Delegesi ve Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi Onursal Başkanı, Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclis Başkanlığını görevini yürüten Kandemir, Yönetim kurulu üyesi olduğu OMDER, OSEV gibi birçok Osmaniye Sivil Toplum Kuruluşlarında görevlidir. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş güvenliği ve Sağlık (İSG) Biriminde Periyodik Kontrol (PKU) Uzmanı Elektrik Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

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