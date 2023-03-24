Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille işçi servisi minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2023 09:58, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 09:59
Tamer Talipoğlu'nun kullandığı 37 KL 787 plakalı otomobil, Çobançeşme Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ö.G. idaresindeki 59 S 9510 plakalı işçi servisi minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Talipoğlu ile aynı araçta bulunan 2 yabancı uyruklu ve minibüsteki 1 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Talipoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Öte yandan, Talipoğlu'nun otomobil seyir halindeyken fenalaştığı ve ardından kazanın gerçekleştiği iddia edildi.