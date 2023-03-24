Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Optimar, 23 ilde 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2023 10:16, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 10:29
Optimar, Türkiye genelini temsilen seçilmiş 26 ilde, toplamda 1.916 kişinin katılımı ile 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları;
Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları;