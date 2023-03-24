Altının gram fiyatı 1.219 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.219 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,17 değer kazancıyla 1.220 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.219 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.000 lira, Cumhuriyet altını da 8.100 liradan satılıyor.

Dün 1.994 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1.990 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini kaydetti.

Bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurmasını ve temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğini öngören analistler, buna paralel tahvil faizlerindeki düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.010 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.