Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının giriş sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak

Darüşşafaka Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka, 160 yıldır "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla çocukların hayatını nitelikli eğitimle değiştiriyor.

Depremden etkilenen 11 il için kontenjan artırımı kararı alan Darüşşafaka Cemiyeti, misyonu doğrultusunda 70 il için 120, afetten etkilenen 11 il için ise ek 100 kontenjan oluşturdu. Darüşşafaka Giriş Sınavı ile 2023 yılında okula alınacak toplam öğrenci sayısı 220'ye yükseldi.

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitimi alma imkanı kazanacak.

Öğrenciler dilerlerse online olarak "https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi" adresinden sınava başvuru yapabiliyor.

- Afetten etkilenen 11 il için ek 100 kontenjan oluşturuldu

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara nitelikli eğitim sunmak için Türkiye İş Bankasının verdiği destekle okul imkanları dahilinde öğrenci kabul kontenjanını artırdıklarını, 70 il için 120, afetten etkilenen 11 il için ise ek 100 kontenjan oluşturduklarını bildirdi.

Depremden etkilenen çocuklara sınav yapmaktaki temel nedenin, adaletli bir kriter ortaya koyabilmek ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek olduğunu belirten Arpacı, "Onlar için bu sınav, puan barajı olmayan bir sıralama sınavı olacak. Sınavımız uygulanırken okul psikolog ve psikolojik danışmanlarımız öğrencilere eşlik edecek ve 'oyunla başlangıç' şeklinde bir organizasyon yapacaklar." ifadesini kullandı.

Sınavın Türkçe, matematik ve genel yetenek alanlarından oluştuğunu aktaran Arpacı şunları kaydetti:

"Sınavımızı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimleri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanıyor. Darüşşafaka mezunu öğrenciler; İngilizce'yi iyi düzeyde bilen, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, akademik yönden güçlü, entelektüel merak kazanmış gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka olarak öğrencilerimizi üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyoruz."

- Sınava 15 Mayıs'a kadar başvurulabilecek

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı, afetten etkilenen iller de dahil edilerek toplam 37 ilde 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de yapılacak. Sınav; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek.

37 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına Darüşşafaka Cemiyetince destek verilecek. Depremden etkilenen illerdeki öğrenciler bulundukları illerde sınava girebilecekler.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla Darüşşafaka Ortaokuluna ulaştırması gerekiyor. Depremden etkilenen öğrenciler, başvuru evraklarını gönderemeseler bile bulundukları illerde veya depremden sonra ikamet etmeye başladıkları diğer illerde sınava girebilecekler.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu ve nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Sınava başvuru şartlarına göre öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, annesinin veya babasının hayatta olmaması, ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması, 2012 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

Sınava başvurmak için ise deprem bölgesi dışından sınava başvuranlar için adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge", depremden etkilenen illerden sınava girecek öğrenciler için ise 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılında depremin yaşandığı 11 ilden birinde "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir" imzalı ve mühürlü belge ile nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı aile nüfus kaydı örneği, ikametgah belgesi, adayın 4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı ve başvuru formu (doldurulmuş) isteniyor.