Depremzede hacı adayları haklarını erteleyebilecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac için kesin kayıt hakkı elde eden 11 ildeki depremzede hacı adaylarının arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2023 15:00, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 15:10
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir." bilgisini paylaştı.
2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir.Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 24, 2023