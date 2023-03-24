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Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı

AK Parti Grup Başkanvekilli Mustafa Elitaş baymam ikramiyesinin 2 bin lira olduğunu açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2023 15:34, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 17:27
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Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını açıkladı.

Daha önce en düşük emekli maaşını 5 bin 500 liraya çıkardıklarını hatırlatan Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde kapsamında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkacak. Bu kapsamda bundan en çok faydalanacaklar hem Bağkur'lular hem de SSK'lılar olacak. Bu yıl emekli olacağı düşünülen 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaşımızın da en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak." dedi.

Düzenlemeden yaklaşık 11 milyon vatandaşın faydalanacağını tahmin ettiklerini belirten Elitaş, 6 milyon kişinin ise 2 bin liraya yakın artıştan yaralanacağını bildirdi.

- Şehit yakınlarına "şeref aylığı"

Muharip gazilerin arasında aylık farklılıkları bulunduğunu dile getiren Elitaş, "Milli mücadeleye iştirak ettiği için kendilerine İstiklal Madalyası verilen, Kore Harbi'nde fiilen savaşa katılan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk vatandaşlarının vefatları nedeniyle dul yetimlerine bağlanan bir maaş vardı. Bunu da asgari ücretin net tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz. Şehit vatandaşlarımızın ailelerine 'şeref aylığı' diye ifade ettiğimiz aylığı gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

- Geçici işçilere kadro

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 60 bin geçici işçi bulunduğuna değinen Elitaş, 6 aydan az süreyle çalıştırılan, "mevsimlik işçi" diye adlandırılan işçilerin bulunduğunu hatırlattı.

Elitaş, düzenlemeyle geçici işçilerin, ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacı doğrultusunda ilgili veya ilişkili bakanlığın izniyle 11 ay 29 gün çalıştırılma imkanı elde edeceğini söyledi.

Geçici işçilerin, çalıştıkları kurumda kadrolu işçi olabilmesi için de bir düzenleme yapılacağını anlatan Elitaş, "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek. Kıdem sırasına göre halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak." ifadelerini kullandı.

- "Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası"

Elitaş, teklifle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Geçen yıl doktorların özlük haklarında iyileştirme yapıldığını anlatan Elitaş, Sağlık Bakanlığı haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar ile üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışanlar arasındaki ücret farkını ortadan kaldıracak yeni düzenlemeyi hayata geçireceklerini kaydetti.

Kanun teklifinin, gelecek hafta salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesini öngördüklerini anlatan Elitaş, "Vatandaşa dokunan kanuni düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifine, muhalefetin de olumlu bakacağını, düzenlemenin Meclis'ten hızlıca geçeceğini tahmin ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, inşallah önümüzdeki haftanın sonunda bu konuyu bitiririz diye ümit ediyorum." dedi.

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Elitaş, "En düşük emekli maaşı artınca diğer emeklilerin de maaşlarında artış yaşanacak mı? Bununla ilgili çalışma var mı?" sorusuna, "7 bin 500 liradan aşağıda emekli maaşı alanların maaşları doğrudan doğruya 7 bin 500 liraya çıkarılacak, 7 bin 500 lira üzerindeki maaşlar aynı şekilde kalacak." yanıtını verdi.

Diğer emeklilerin, konuya eşitsizlik olduğu gerekçesiyle tepki gösterdiği dile getirilerek, "Yeni bir düzenleme gelebilir mi?" sorusu üzerine Elitaş, "En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lirayken de aynı durum vardı. Buna niye tepki gösteriyorlar bilmiyorum. Seçime yaklaşılırken iktidarın vatandaş lehine yaptığı düzenlemeleri manipüle edebilmek için farklı şekilde değerlendirmeler olarak düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Meclis Genel Kurulu tutanaklarında Kürtçenin "bilinmeyen dil" olarak yazıldığına dair sözlerine tepki gösteren Elitaş, "Üç yıldan fazla süre grup başkanvekilliği, 5 yıl Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nun, parlamentoda konuşulan dillerin, parantez içinde nasıl yazıldığını bilmemesi mümkün değil. 21 yıldır çalıştığı parlamentonun usul ve esaslarını bilmeyen bir kişinin Türkiye'yi nasıl yöneteceğine şaşırıyorum." dedi.

Mustafa Elitaş, tutanaklardaki dipnotlarda, 2008'den bu yana Türkçe olmayan ifadelerin, "bilinmeyen dil" olarak yazılmadığının altını çizerek, "Kılıçdaroğlu'na bu tutanakları gönderin. Sayın Kılıçdaroğlu, tutanaklara bakmaya hiç mi vaktiniz yok? Hiç mi danışmanınız yok?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanların milletvekili adayı olacaklarını açıkladığı dile getirilerek, "Muhalefetin, 'Devlet imkanları kullanılacak, adil bir seçim olmayacak.' şeklinde eleştirileri var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Elitaş, "Bakanlar da yemin ettiklerinden itibaren milletvekilleriyle aynı hakları taşıyor, istifa şartları da söz konusu değil. Şimdi belediye başkanları, 'cumhurbaşkanı yardımcısı' diye ilan ettiler. Onlar nasıl yapacaklar bu işi? Onlara bir sorar mısınız? İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları geziyorlar, onlar neyin imkanlarını kullanarak gidiyorlar?" ifadelerini kullandı.

- Emeklilerin bayram ikramiyesi 2 bin lira olacak

Elitaş, Meclis'te düzenlediği ikinci basın toplantısında, kanun teklifine eklenen 2 maddeye ilişkin bilgi verdi.

2012 yılından önce işsizlik sigortası maaşı alıp fazla ve yersiz ödeme yapılan 60 bin civarında kişinin olduğunu belirten Elitaş, teklifte buna ilişkin düzenlemenin yer aldığını kaydetti.

İlk basın toplantısından hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yaptıklarını aktaran Elitaş, "Kendileri uçakta Ankara'dan İstanbul'a giderken bir görüşme yaptık. Cumhurbaşkanımıza bayram ikramiyeleriyle ilgili tasarrufumuz olup olmayacağını ifade ettik. 'Bayram ikramiyelerinin 2'şer bin lira olması müjdesini kamuoyumuzla paylaşın.' diye ifade ettiler." dedi.

Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 900 lira artırılarak 2 bin liraya çıkarılacağını açıkladı ve düzenlemeden yaklaşık 15 milyon kişinin yararlanacağını söyledi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bu rakamın da üzerinde emekli aylığı olanlara herhangi artış öngörülmemesi nedeniyle gelen eleştirileri yanıtlayan Elitaş, 7 bin liranın altında emekli aylığı alan kişi sayısının 8 milyon 139 bin, 7 bin 500 liranın altında emekli aylığı alanların sayısının 8 milyon 796 bin, 8 bin liranın altında alanların sayısının ise 9 milyon 898 bin olduğunu kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Burada bir orta noktayı bulmuşuz, 7 bin 500 lirayı denk getirmişiz. Artık bunu daha da üst noktalara götürdüğünüz takdirde çalışan ile emekli olan arasında dengesizlik ve huzursuzluğu beraberinde getirebilirsiniz." diye konuştu.

Gazetecilerin, kamu çalışanlarının beklenti içerisinde olduğunu belirtmesi üzerine Elitaş, kamu çalışanlarının toplu sözleşme yaptığını anımsattı. Elitaş, "Şu anda önümüzde öyle bir durum söz konusu değil. Toplu sözleşmenin revizesini kanun olarak bizim yapabilmemiz mümkün değil. Aksi halde Anayasa'ya aykırı bir durum ortaya çıkarmış oluruz." dedi.

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