Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1299'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler adına gazetecilere açıklama yapan baba Süleyman Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Ramazan ayına rağmen evlat nöbetlerinin kararlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Aydın, "Diyarbakır anne ve babaları olarak evlatlarımızı istiyoruz. Bizim evlatlarımızı terör örgütüne gönderen HDP'dir. HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Kesinlikle buradan kalkmayacağız. Tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne anne ve babalar olarak çok kez seslendik maalesef bir gün ziyaretimize gelmediler, acımızı paylaşmadılar." diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, teröre destek veren terörün partisinin gitti elini sıktı, el sıkıştılar. Birlikte terör ittifakı kurdular. Buradan acılı anne ve babalar olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz. 'Senin evladın varsa bir saat eve gelmezse ne yaparsın?' Bundan eminim ki kıyameti koparırsın. Evlatlarımız 7-8 yıldır bağrımızdan zorla koparılarak HDP'liler tarafından terör örgütü PKK'nın önüne atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, madem HDP'ye bu kadar destek veriyorsunuz, madem HDP ile birlikte seçime gireceksiniz. O zaman biz anne ve babalar olarak evladımızı sizden de istiyoruz. Bizim evlatlarımızı getirin. HDP kendi adayını çıkarmıyor, Kandil kendi adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmiştir. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz; 'Kandil seni kırmaz, bir açıklama yap da evlatlarımızı iste, evlatlarımızı serbest bıraksınlar."