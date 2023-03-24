HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti listelerinden gireceğiz.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2023 16:18, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 16:28
Bugün ittifak partileri ittifak protokollerini YSK'ya teslim ettiler.
Cumhur İttifakı listesinde AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi yer aldı.
HÜDA-PAR'ın protokolde yer almaması nedeniyle HÜDA PAR'ın ittifak dışında mı kaldı sorusu gündeme geldi.
Konuya ilişkin HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan geldi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti listelerinden gireceğiz.