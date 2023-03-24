Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2023 17:19, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,0430
|19,0440
|19,0700
|19,0710
|Avro
|20,7280
|20,7290
|20,5160
|20,5170
|Sterlin
|23,3670
|23,4840
|23,2350
|23,3500
|İsviçre Frangı
|20,7450
|20,8490
|20,6880
|20,7910
|ANKARA
|ABD Doları
|19,0130
|19,0930
|19,0400
|19,1200
|Avro
|20,6880
|20,7680
|20,4760
|20,5560
|Sterlin
|23,3070
|23,5170
|23,1750
|23,3850