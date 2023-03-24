3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adaylarının 3'ncü günü de imza işlemleri devam etti
27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adaylarının 3'ncü günü de imza işlemleri devam etti.
Buna göre saat 17.00 itibariyle son tablo şöyle:
Muharrem İnce: 71 bin 826
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 68 bin 617
Sinan Oğan: 37 bin 393
Doğu Perinçek: 15 bin 566
Yakup Türkal: 1998
Erkan Trükten: 1074
Tevfik Ahmet Özal: 786
İrfan Uzun: 430
Halil Murat Ünver: 284
Hilmi Özden: 215
Davut Turan: 92
İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA
Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.
İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE
100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.
TEK BİR ADAY İÇİN İMZA
Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.
KESİN LİSTE AY SONU
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
100 BİN İMZA ŞARTI
Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.BAŞVURUSU KABUL EDİLEN İSİMLER
Alfabetik sıraya göre bu isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.
27 MART SON TARİH
Adaylar için 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi ise bugün başladı.
ANLIK TAKİP UYGULAMASI
Açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, imza sürecinin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre adaylar ve temsilcileri imza sürecini il ve ilçe bazında anlık olarak takip edebilecek. Veriler ise gün sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.
İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE
100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.
TEK BİR ADAY İÇİN İMZA
Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.
KESİN LİSTE AY SONU
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
100 BİN İMZA ŞARTI
Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.