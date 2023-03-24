İYİ Partide milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partiye milletvekili aday adaylığı için yapılan başvurulardan 3 bin 379'unun kabul edildiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2023 20:54, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 20:55
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Partide, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik aday adaylığı başvurularının bugün sona erdiğini belirtti.
Zorlu, "3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.