Antalya'da aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı
Antalya'da hakkında 4 ayrı suçtan arama kararı bulunan hükümlü, evindeki duvarın arkasına yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2023 21:30, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 21:20
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında "Dolandırıcılık, basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması" gibi 4 ayrı suçtan 6 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis ve 7 bin lira adli para cezası bulunan C.K'nin kaldığı eve operasyon düzenledi.
Operasyonda C.K. evinin duvarının arkasına yaptırdığı boşluktaki gizli bölmede yakalandı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.