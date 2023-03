CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hep beraber olacağız, birlikte olacağız. Kini ve öfkeyi yüreğimizden söküp atacağız. Beraber, birlikte, kardeşçe huzur içinde bu ülkede yaşayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, beraberinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'yı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Çevre Yolu civarında kurulan çadırda, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katıldı, depremzedelerle iftar yaptı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, depremlerde 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kılıçdaroğlu, "Mübarek bir aydayız, güzel bir aydayız, manevi duygularımızın zenginleştiği bir aydayız. Birbirimize dost olarak bakarız, birbirimizi kucaklamamız gereken bir arkadaşız. Kini ve öfkeyi ötekileştirip, kini ve öfkeyi yüreğimizden söküp attığımız, dostluğu, sevgiyi, kardeşliği beraberliği kalbimize yerleştirmemiz gereken güzel bir aydayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, bu sofranın Halil İbrahim sofrası olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Halil İbrahim sofrasını büyükmek de bizim amacımızdır. Gönlümüzde, yüreğimizde yatan odur. İsteriz ki bu güzel coğrafyada bir çocuk bile yatağa aç girmesin. Her evde huzur olsun, bereket olsun, insanlar huzur içinde yaşasın. Depremde büyük acılar çektiniz biliyorum. Biz Millet İttifakı'nın genel başkanları olarak her zaman her ortamda yanınızda olduk. Birimiz buradayken bir başka genel başkanımız Kahramanmaraş'taydı. Birimiz Kahramanmaraş'tayken öbürü Hatay'daydı bugün hep beraber buradayız. Burada yine iki değerli arkadışımız, dostumuz daha var. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Biz hep beraber yaraları saracağız bu konuda kararlıyız. Söz verdik, beraber söz verdik. Evi, dükkanı, ahırı yıkılan, oturulamaz hale gelen bütün konutları, meskenleri, iş yerlerinin tamamını Allah nasip ederse geleceğiz tepeden tırnağa depreme dayanıklı yapacağız, bir kuruş dahi almadan hak sahiplerine teslim edeceğiz."

Sosyal devletin bütün sorumluluğu üzerine almak zorunda olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, kendilerinin söz verdiğini, Millet İttifakı'nın bunu tesis edeceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, sofraların bereketli olmasını dileyerek, "Ülkemiz bir daha böyle felaketlerle karşı karşıya kalmasın. Hep beraber olacağız, birlikte olacağız. Kini ve öfkeyi yüreğimizden söküp atacağız. Beraber, birlikte, kardeşçe huzur içinde bu ülkede yaşayacağız. Beraber yaşadığımız zaman göreceksiniz, birlikte yaşadığımız zaman göreceksiniz. Bereketi, güzelliği, kardeşliği, kucaklaşmayı göreceksiniz. Siyaseti iyilikte yarışma alanı olarak belirleyeceğiz, iyilikte yarışacağız, kötülükte değil. Bizde kötülük, kin, öfke yok bereket var, sevgi var, kucaklaşma var." diye konuştu.