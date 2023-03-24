Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere kilitlenmiş durumdayken, aday adaylığı süreci de tamamlandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda en genç il yönetim kuruluğu üyeliği yapan İzzettin Vardarlı, Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek başvurusunu yaptı.

Vardarlı aday adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'de siyasi çevreler, 20 yılda tüm yapılanları görmezden gelerek Türkiye'yi bir bilinmeze sürüklemek istiyorlar. Daha kendi aralarında anlaşamayan, sürekli fire veren ve kim tarafından yönetildiği belli olmayan masanın müdavimleri sözlerinde bile nasıl kriz çıkartacaklarını adeta anlatıyorlar. Ama aziz milletimiz bütün olan bitenleri görmekte ve bunlara geçit vermeyeceğine inanıyoruz. Ben de 18 yaşında bir vekil aday adayı olarak bu mücadelede yer almak istiyorum" dedi.