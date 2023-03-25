Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, temel gıda ve temizlik ürünlerini sabit fiyattan satacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bulunan 1.200 üründen 900'ünün fiyatı Ramazan ayı boyunca sabit kalacak.

Şirketten yapılan açıklamada; düzenlenen kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumu'na ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak. Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.