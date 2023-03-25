Adıyaman'da fay hattının geçtiği mahallede yükselme oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, fayın geçtiği Çelikhan ilçesi Pınarbaşı Balıkburnu Mahallesi'nde bulunan düzlükteki tarlalarda 5 metreye varan yükselme oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler, Çelikhan ilçesinin kırsal Pınarbaşı Balıkburnu Mahallesi'nde de yıkıma yol açtı.

Depremler nedeniyle 100 haneli mahalledeki bazı evler yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu, tarım arazileri ile yollarda yükselme ve kırılmalar meydana geldi.

Enerji nakil ve içme suyu hatlarının da zarar gördüğü mahallede onarım çalışmaları devam ederken uzmanlar da tarlalardaki yükselme ve kırılmaları inceliyor.

Mahalle muhtarı Kemal Büyükşan, AA muhabirine, depremlerin mahalledeki ev ve arazilere ağır hasar verdiğini belirtti.

"Deprem mahallemi çok sert vurdu, coğrafya değişti, arazilerde 3-5 metre şişmeler, kabarmalar, ayrılmalar yaşandı." diyen Büyükşan, mahalledeki 100 haneden 56'sının yıkıldığını geri kalanının ise hasarlı olduğunu anlattı.

Büyükşan, gerek depremin etkisi gerekse sonrasında hava sıcaklığının düşmesi gibi nedenlerle mahalle halkının farklı yerlere göç ettiğini aktararak "Şu anda mahallede 5-6 aile yaşıyor, köyden gidenlere de duyurayım, mahalleye su verilecek. Herkesin köyüne dönmesini istiyoruz. Çadır ve konteyner talebinde bulunduk, artık buraya dönebilirler." diye konuştu.

- "Mahalle düz bir ovaydı şu anda engebeli bir ovaya dönüştü"

Fay hattının geçtiği tarlalarda deprem sonrası yükselmeler meydana geldiğini dile getiren Büyükşan şöyle devam etti:

"Burası dümdüz bir ovaydı, bulunduğumuz tarla asfalttan daha alçaktaydı, depremden sonra yaklaşık 3 metre yükselerek yolun üstüne çıkmış. Mahalle düz bir ovaydı şu anda engebeli bir ovaya dönüştü. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık, böyle bir durumu da duymadık. Artçı depremlerin bazılarının merkezi bizim mahalleydi. O zamanlarda yerin altından sesler geliyordu. O an anlatılmaz ancak yaşanır ama Allah kimseye yaşatmasın."

Uzmanların da fay hattının geçtiği bölgede incelemede bulunduğunu anlatan Büyükşan şunları kaydetti:

"Çeşitli üniversitelerden heyetler geldi bölgeye ve inceleme yaptılar. Ekipler fay hattının buradan geçtiğini söylediler. Burada şaşırtan coğrafyanın değişmesi, bu bölgede 5 metreye kadar tepeler oluşmuş, yarıklar oluşmuş, dağlar kaymış. Uzmanların deyimiyle buradaki tepe 2,5 metre köye doğru kaymış, mahalle ve Çelikhan ilçesi arasında 5 metre kayma var. Ziraat odalarına müracaat ettim, bu şekilde ekilip biçilemeyeceğini, sondajların komple gittiğini belirtim. Mahalledeki arazilerin yüzde 80'inde deprem nedeniyle kayma ve kabarmalar oluştu."