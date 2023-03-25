Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi

Eşi Şule Perinçek ile Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'nda imza veren Perinçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda zor koşulların ve zamanların yaşandığını ama bunların üstesinden gelecek bir Vatan Partisi'nin bulunduğunu söyledi.

Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topladıklarını anlatan Perinçek, "Aziz Türk milleti, sizleri cumhurbaşkanı adayı olarak Doğu Perinçek'e imza vermeye davet ediyorum." dedi.

Perinçek, üreticiyi ezen sistemin çökmekte ve dağılmakta olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Üretim devrimiyle ekmeğimize, aşımıza kavuşmamız için üreticilerin sistemini kurmamız gerekiyor. Vatan Partisi o üretim devriminin önderliğini yapacak biricik partidir programıyla kültürüyle fedakarlığıyla namusuyla sağlam kadrolarıyla. Devlet zaaf içindedir. Görüyorsunuz 540 milyonu götürüyor bölücü terör örgütüne veriyor. O bölücü terör örgütü Meclis'te, yetmiyormuş gibi başka bölücü örgütler Meclis'e çekiliyor. Maliye Bakanlığı o 540 milyonu yine PKK'ya ödüyor. Halkın hizmetinde olan milli, Atatürk değerlerine bağlı devleti inşa etmek için de her türlü zor görevi üstleneceğiz. O nedenle sizleri Doğu Perinçek'e cumhurbaşkanlığı seçiminde imza atmaya davet ediyorum. Umutluyuz, güvenliyiz, geleceğe iyimser olarak bakıyoruz."