Depremin vurduğu Hatay'da su altyapısının onarımı büyük oranda tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, hasar gören su altyapısındaki onarım çalışmalarında sona gelindi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle kentin hasar gören su ve kanalizasyon altyapısının eski haline kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri ile 10 büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, arızalar gideriliyor.

Onarım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı kentte, yeni döşenen hatlara da su veriliyor.

Kentte su ve kanalizasyon çalışmalarından sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Hatay'ın 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerin başında olduğunu söyledi.

Hatay'daki yaraların sarılması için tüm kurumların sahada canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Masatlı, yaşanan sorunları hızlı müdahalelerle çözmeye başladıklarını aktardı.

Kentin hasar gören su altyapısının onarım çalışmalarında önemli seviyede ilerleme kaydedildiğini belirten Masatlı, "Yaptığımız çalışmalar sonucu 15 ilçemize tam kapasiteyle su verilmiştir. Antakya'nın yüzde 65'ine, Defne'nin yüzde 80'ine, Kırıkhan'ın yüzde 97'sine, İskenderun'un ise yüzde 99'una su erişimi sağlanmıştır. Antakya ve Defne'de su verilmeyen alanların tamamı yoğun enkaz alanlarının bulunduğu, yaşamın devam etmediği bölgelerdir." diye konuştu.

- "384 kırsal mahallemizin 383'üne su verdik"

Masatlı, depremden etkilenen kentte tüm imkanların seferber edildiğini, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de çalışmalarla aksamadığını dile getirdi.

Kırsal mahallelerdeki yaşama yönelik çalışmaların hemen hemen tamamlandığını aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"384 kırsal mahallemizin 383'üne su verdik. Bir tane kırsal mahallemize de tankerlerle düzenli olarak su temini sağlanıyor. Hatay'daki artan su ihtiyacını karşılamak adına Devlet Su İşleri ve İller Bankası tarafından çeşitli noktalarda 13 sondaj kuyusu açıldı. Kuyu açma işlemleri devam ediyor. Ayrıca 7 yıl çalıştırılamayan İskenderun İçme Suyu Arıtma Tesisini de tekrar işler hale getirmek için yoğun bir çaba harcanıyor. Hatay'da devletimizin yoğun çalışmaları sonucu su arzından herhangi bir sorun yaşanmamakta. İlçeler, çadır ve konteyner kentler ile kırsal mahallelerimizde suya ulaşım sağlanmaktadır."