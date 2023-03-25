Aramada 5 ruhsatsız silah ele geçirildi, silah ticaretinden serbest bırakıldı
Kartal'da bir evde 5 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamca serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2023 13:04, Son Güncelleme : 25 Mart 2023 13:48
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atalar Mahallesi'nde bir kişinin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kimlik bilgileri tespit edilen zanlının silahları ikametinde bulundurduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli Y.A'yı gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 5 ruhsatsız silah, 5 şarjör ve 28 tabanca fişeği ele geçirildi.
Hakkında daha önceden de "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet"ten suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca serbest bırakıldı.