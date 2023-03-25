Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?

10 cumhurbaşkanı adayının imza süreci için ilçe seçim kurullarının bugün de açık olacağı bildirildi.

27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?

Cumhurbaşkanları adaylarının 4'ncü günü saat 12.00 itibarıyla aldıkları imza sayısı şöyle;

Muharrem İnce: 80903

Muhammed Ali Fatih Erbakan (Adaylıktan Çekildi): 69098

Sinan Oğan: 42585

Doğu Perinçek: 17021

Yakup Türkal: 2113

Erkan Trükten: 1171

Tevfik Ahmet Özal: 852

İrfan Uzun: 491

Halil Murat Ünver: 304

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 94

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN LİSTE AY SONU

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.