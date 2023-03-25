Konya'da doğal gazdan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Ereğli ilçesinde doğal gaz sızıntısından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2023 14:34, Son Güncelleme : 25 Mart 2023 14:35
Camikebir Mahallesi'ndeki iki katlı evde doğal gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, aynı aileden oldukları öğrenilen Suriye uyruklu 7 kişiyi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunan 3 kişi, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.