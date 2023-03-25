Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 11 ismi belirlemesi sonrası imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı.

27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işleminin 4. gününde hangi aday kaç imza aldı?

Cumhurbaşkanları adaylarının 3'ünde aldıkları imza sayısı şöyle;

Muharrem İnce: 100 bin 261

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 87 (Adaylıktan çekildi)

Sinan Oğan: 55 bin 575

Doğu Perinçek: 19 bin 311

Yakup Türkal: 2 bin 368

Erkan Trükten: 1458

Tevfik Ahmet Özal: 977

İrfan Uzun: 634

Halil Murat Ünver: 351

Hilmi Özden: 316

Davut Turan: 99

YENİDEN REFAH PARTİSİ LİDERİ ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Öte yandan Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Karar sonrası açıklama yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ccumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi.

Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz." dedi.

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN LİSTE AY SONU

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.