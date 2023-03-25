Klasik araç müzayedesinde 10 milyon TL'lik satış

İkinci el otomotiv sektörüne yönelik faaliyet gösteren 2plan, "Klasik Araç Müzayedesi" gerçekleştirdi.

Bir saat süren açık artırmanın sonunda toplam satış değeri yaklaşık 10 milyon TL'yi bulan klasik araçlar yeni sahipleri ile buluştu. 200'den fazla klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen müzayedede, 1953-1999 model yılı arasında değişen toplam 26 klasik araç satışa çıktı.

Müzayede kapsamında, 1956 model Chevrolet Corvette, 2,5 milyon TL'den, 1964 model Mercedes-Benz SL 230, 2,5 milyon TL'den, 1982 model Alfa Romeo Spider, 1 milyon 100 bin TL'den, 1973 model Jaguar E-TYPE ise 3 milyon 650 bin TL'den alıcı buldu.