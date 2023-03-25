Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2023 22:15, Son Güncelleme : 25 Mart 2023 22:19
Bilgin, sosyal medya hesabından emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."
En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak.Vedat Bilgin (@vedatbilgn) March 25, 2023
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.