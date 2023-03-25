Adıyaman'da ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2023 23:01, Son Güncelleme : 25 Mart 2023 23:03
6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Zey Caddesi 2325 Sokak'ta 5 katlı bina kendiliğinden çöktü. Binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.