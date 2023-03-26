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Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrı ve talimatıyla vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için Ramazan'da da elini taşın altına koyarak 900 üründe fiyatı sabitleyen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri öncü oldu. Vatandaş TK Marketler'e akın etti. Fiyatlarda indirim ve sabitleme kampanyası yerel ve zincir marketlere de yayılıyor. İşte kampanyalı ürün fiyatları...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 26 Mart 2023 07:55, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 08:03
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Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme

Ramazan ayının başında vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmak için harekete geçen Tarım Kredi Marketleri yine piyasaya öncülük etti. Et fiyatlarındaki indirimden sonra aralarında temel gıda ve temizlik maddelerinin olduğu 154 kategoride, 900 üründe daha fiyatı sabitledi. Tarım Kredi (TK) Marketleri'nin Ramazan boyunca fiyatları sabitlemesi dalga dalga diğer marketlere de yayılmaya başladı.

İşte birçok markette indirim ve sabitleme şeklinde yeni halini alan ürün fiyatlarının son hali...

FİYATLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM

Yerel ve ulusal birçok market zinciri başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinde fiyat sabitleme ve indirim müjdesi geliyor. Fiyatlar değişse de marketler raflarda bazı ürünlerde yüzde 25'lere varan indirimler yapacak.

UCUZ ÜRÜN 2.281 NOKTADA

Ramazan'da birçok vatandaşın 'alışveriş sepetini daha ucuza nerede doldururum' sorusuna cevap niteliğinde bir kampanyaya imza atan Tarım Kredi Marketleri, fiyatı günlük değişen manav grubu gibi ürünler hariç temel tüketim ve temizlik ürünlerinde bir ay boyunca fiyatları değiştirmeyeceğini ilan etti.

2 BİNDEN FAZLA NOKTADA İNDİRİMLİ FİYATTAN KAMPANYALI SATIŞ

Ucuz ürünler ülke genelinde 1.590 adet Kooperatif Market, 400 adet KoopMini Market ve 291 adet KoopBakkal olmak üzere toplamda 2.281 adet noktada satılmaya başlandı.

HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

Ramazan'da vatandaşlara destek olmak amacıyla mercimek, pirinç, bulgur, nohut, fasulye, ayçiçek yağı, tuz, salça, makarna, un, bisküvi, çikolata, meyve suları, su, çay, reçel, tereyağ, margarin, zeytin yağı, peynir, zeytin, şeker, süt, Et Süt Kurumu'na ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile toz deterjan, sabun çeşitleri, ıslak mendil, peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Tarım Kredi Marketleri bir ay boyunca fiyat artırımı yapmayacak.

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli:
MAĞAZALARA AKIN OLDU

Tarım Kredi Marketleri'nin 900 üründe fiyat sabitleme kararı vatandaşları da memnun etti. Sabah saatlerinden itibaren birçok ilde vatandaşlar Tarım Kredi Marketleri ve satış noktalarına akın etti. Kasalarda uzun kuyruklar oluştu.

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, "Fiyatı sabit tutulan ürünler 2 bin 281 noktasında satılmaya başlanıldı. Perakende sektörünün raflardaki fiyatı belirlerken referans aldığı market haline gelen TK Market ülkemize örnek olan kampanyaların da öncüsü oldu. Bir yandan gıda arz güvenliğinin teminatı olan Tarım Kredi Grubu iştirakleri marifetiyle de milletinin ve devletinin yanında olmaya devam edecek" dedi.

Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi
YERELLER DE İNDİRİME GİTTİ

Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi de 160 şubelerinde indirime gittiklerini söyledi. Kıyma ve et fiyatlarını sabitlediklerini daha önce açıkladıklarını hatırlatan Tüfekçi, indirimlerin un ve makarna gibi ürünlerde yüzde 18 civarında olduğunu kaydetti. Bu dönemde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini indirimli satmaya özen gösterdiklerini söyleyen Tüfekçi, "Bayramlıklarda da indirime gitmek için hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

İTO Perakende Komitesi ve Meclis Üyesi Yavuz Altun
FİTİLİ ATEŞLEDİ ARKADAN GELDİLER

Tarım Kredi Marketleri'nin ilk fitili ateşlemesi diğer marketlere de yayıldı. 23 bin 500'den fazla üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi ve Meclis Üyesi Yavuz Altun, aralarında Carrefour, Migros, Bim, Mopaş, Çağrı, Özen Gıda, Onur Market gibi pek çok önde gelen ulusal ve yerel zincirin Ramazan ayına indirim ve fiyat sabitleme kararıyla girdiğini söyledi. Marketlere göre değişmekle birlikte raflarda bazı ürünlerde yüzde 25'lere varan indirimler görmek mümkün. Altun, "Vatandaşların iftar sofralarını en uygun fiyata hazırlaması için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz" dedi. Başta bakliyat, et, yağ, un ve şarküteri ürünleri olmak üzere Ramazan ayında tüketimin diğer aylara kıyasla yüzde 50 civarında arttığı bilgisini veren Altun, kendilerinin Happy Center Marketleri olarak indirime gittiklerini ya da fiyat sabitlediklerini söyledi. Altun, bu dönemde vatandaşa destek olmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin
'ZİNCİR MARKETLER AKSİYON ALSIN'

Ramazan ayında yapılan indirimlerin vatandaşın bütçesine katkı sunduğunu söyleyen Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin ise "Bazı marketler 'indirim yapıyoruz' diyor ama gittiğinizde rafta o ürünü bulamıyorsunuz. Bu nedenle kampanyaların gerçek olup olmadığının denetlenmesini istiyoruz. Gramaj oyunlarına vatandaş dikkat etsin. Ramazan fırsatçılarına göz açtırılmasın. Bütün marketlerin aksiyon almasını bekliyoruz" dedi.

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel

YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM YAPILDI

Ocak ayı boyunca 1.000 temel ürünün fiyatını sabitlediğini açıklayan ŞOK Marketler de Ramazan için temel ürünlerde indirime gitti.
Ocakta başlattıkları kampanyayı ara vermeden devam ettirdiklerini söyleyen ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Ramazan'a özel indirimle tüketicinin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi. Şirketin farklı ürün gruplarında yüzde 40'lara varan indirimler görmek mümkün. İthal pilavlık princin iki buçuk kilogramı 47.50 kuruştan, 41 liraya, 750 gram organik yoğurdun kilosu yüzde 25 indirimle 29.90'a, 650 gram domates salçası yüzde 20'lik indirimle 36 lira 95 kuruşa, 450 gram gevrek yüzde 19 indirimle 44.55 kuruştan, 35.90 kuruşa, beş kilogram unun fiyatı ise yüzde 6.6'lık indirimle 53.50 kuruştan 49.95'e düşürüldü.

ET DE UCUZLADI

GEÇTIĞIMIZ hafta kasaplarda ve marketlerde 200 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başlanan et ile ilgili de önemli bir adım atılmıştı. Et ve Süt Kurumu et fiyatlarındaki spekülasyonun önünde geçmek için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile bir protokol imzalamıştı. Et ve Süt Kurumu tarafından ambalajlanmış 1'er kiloluk kıyma ve kuşbaşı paketleri raflarda yerini almıştı. Kıyma kilogramı 140, kuşbaşı ise 150 liradan satışa sunulmaya başlanmıştı.

Feride CEM

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